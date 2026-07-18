Quem são os pais de Lamine Yamal, craque da Espanha na Copa do Mundo 2026
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lamine Yamal, 19, é a principal estrela da Espanha na Copa do Mundo 2026. Antes de se tornar um dos destaques do futebol mundial, porém, o atacante cresceu em uma família de imigrantes e teve a trajetória marcada pelo esforço dos pais. Mas quem são Mounir Nasraoui,38, e Sheila Ebana, 35, os pais do jogador que tenta levar a seleção espanhola ao título mundial?
O pai de Yamal nasceu no Marrocos e chegou à Espanha ainda criança. A avó do jogador trabalhou em três empregos para juntar dinheiro e pagar a viagem do filho e da irmã dele. "Ela começou a trabalhar em três turnos para que meu pai pudesse vir, já que ele ficou em Marrocos. Quando minha avó juntou algum dinheiro, pagou uma mulher para trazer meu pai e sua irmã ainda pequenos para Barcelona", contou o atacante em um podcast.
Mounir se estabeleceu em Mataró, na Catalunha, e foi no bairro de Rocafonda que conheceu Sheila Ebana, mãe de Yamal. Nascida na Guiné Equatorial, ela também chegou à Espanha ainda criança. Os dois tiveram o filho quando eram jovens.
Para sustentar a família, Mounir trabalhou como pintor de prédios. O casal se separou quando Yamal tinha três anos, mas o pai permaneceu presente na criação do jogador e acompanhou o desenvolvimento da carreira dele. "Você não imagina o quanto estou orgulhoso do meu filho. Eu sempre soube que ele alcançaria o que alcançou. E tenho fé de que ele pode ir ainda mais longe e ser maior que Messi", afirmou em entrevista à rádio espanhola Cadena SER
Sheila engravidou de Yamal aos 16 anos. O jogador costuma citar a experiência da mãe ao falar sobre a pressão que enfrenta no futebol profissional. "Minha mãe me teve aos 16 anos, isso, sim, é pressão de verdade. Depois, meu pai teve que se virar, sair e catar coisas na rua para poder trazer comida para casa. Isso, sim, é pressão de verdade. Tudo o que eu tenho que fazer é jogar e fazer o povo espanhol feliz", disse.
Após a separação, Sheila trabalhou em uma rede de fast food em Granollers. Foi lá que conheceu Inocente Díez, coordenador do CF La Torreta, clube em que Yamal iniciou a trajetória no futebol. Ele treinou no clube até os sete anos e depois de fazer testes no Espanyol, acabou contratado pelo Barcelona.
Aos 15 anos, estreou pelo time principal do Barcelona, em abril de 2023. Desde então, tornou-se um dos principais jogadores da equipe e uma das maiores promessas do futebol mundial. Agora, disputa a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina neste domingo (19).
Durante a Copa, Yamal também chamou atenção ao lado do irmão mais novo, Keyne, de 3 anos. O menino apareceu vibrando nas arquibancadas e virou personagem nas redes sociais, com vídeos que acumularam milhões de visualizações.