Quem é Yasser Ibrahim, autor do primeiro gol do Egito contra a Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Egito ficou pelo caminho após a eletrizante virada da Argentina por 3 a 2, nesta terça-feira (07), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas foi o gol do zagueiro Yasser Ibrahim que deu o tom dramático ao confronto, quando ainda estava empatado em 0 a 0.

Aos 15, o defensor de 33 anos recebeu cruzamento pela direita e, bem colocado, testou no canto, sem chances para Emiliano Martínez.

Com o pênalti perdido por Messi na sequência, o gol condicionou boa parte do jogo, uma vez que os egípcios puderam explorar os contra-ataques e assim ampliaram para 2 a 0, no segundo tempo. Porém, não foi o bastante: a Argentina buscou a virada, com gols de Messi e Enzo Fernández, e foi às quartas de final.

IBRAHIM SÓ JOGOU EM CLUBE EGÍPCIO E COMEÇOU TARDE NA SELEÇÃO

Zagueiro experiente, Ibrahim atuou por toda a carreira no futebol egípcio.

Começou a carreira em 2013 pelo Zamalek. Depois se transferiou para o Smouha, onde jogou até 2019, quando fechou com o Al Ahly, clube mais vencedor do país e do continente africano.

Foi lá que conquistou a Liga dos Campeões da África por quatro vezes e o Campeonato Egípcio em cinco oportunidades, além de outros títulos locais de menor expressão.

Apesar de uma carreira de sucesso pelo clube, Ibrahim demorou a conquistar seu espaço na seleção. Foi convocado pela primeira vez em 2021 e fez sua estreia somente no ano seguinte.

A titularidade só veio em dezembro de 2025, e, de lá para cá, esteve ausente de um jogo pelo Egito.

Embora seja defensor e tenha balançado as redes poucas vezes na carreira -17, por clubes e seleção-, fez gols em momentos decisivos da carreira.

Pelo Egito, havia marcado apenas um gol, antes de balançar as redes da Argentina hoje. Na prorrogação das oitavas de final da Copa Africana de Nações do ano passado, contra o Benin, anotou o segundo gol egípcio na vitória por 3 a 1, que levou a equipe às quartas de final do torneio.

Pelo Al Ahly, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes de 2021, fez dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e assegurou a vitória do time egípcio.