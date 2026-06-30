Quem é Yan Diomandé, promessa da Costa do Marfim e alvo do PSG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yan Diomandé ainda não é o primeiro nome lembrado pelos torcedores ao falarem sobre a Copa do Mundo de 2026. Mas a participação do atacante da Costa do Marfim na fase de grupos do torneio foi suficiente para selar uma das maiores transferências do futebol neste ano.

As três exibições do marfinense, de 19 anos, no Mundial da Fifa chamaram a atenção de grandes clubes europeus da França, da Espanha e da Inglaterra. O diário espanhol Marca dá como certa a ida do camisa 11 da Costa do Marfim para o PSG (Paris Saint-Germain).

O Liverpool teria oferecido EUR 100 milhões pelo ponta-esquerda -proposta negada pelo RB Leipzig, clube pelo qual Diamondé atua.

Assim, o periódico especula que os franceses desembolsaram cifras que superam os 100 milhões de euros para ter o atacante em Paris. Ainda de acordo com o Marca, os arquirrivais Barcelona e Real Madrid também sondaram o jovem.

Diamondé estará em campo no duelo entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira, pela fase de 32 seleções e deve ser acompanhado de perto. Ele é o autor da carta que sensibilizou torcedores durante a Copa do Mundo, escrita para a irmã que morreu aos 15 anos.

O marfinense começou a carreira nos Estados Unidos, jogando por Yulee Hornets e DME Academy -duas associações atléticas da Flórida para jovens do ensino médio e universitários. A carreira como profissional teve início no Club Deportivo Leganés, da segunda divisão espanhola, em janeiro de 2025.

Em julho do mesmo ano, o RB Leipzig pagou 20 milhões de euros para a equipe madrilenha para ter o ponta-esquerda, com 18 anos à época. Desde a estreia na Bundesliga, em novembro do ano passado -em goleada do Bayern de Munique por 6 a 0-, o atacante anotou 12 vezes e deu oito assistências.

Diamondé entrou 33 vezes em campo pelo Leipzig, em 28 delas como titular. Ele tem média de 75 minutos jogados por partida, segundo o Sofascore, banco de dados e estatísticas de atletas e competições esportivas.

Versátil, ele atua pelos dois lado do campo, e chegou ao Mundial com status de promessa do futebol marfinense. Apesar de não ter marcado na fase de grupos, Diamondé se destacou nos jogos iniciais da competição.

Na vitória de 1 a 0 sobre o Equador, o atacante foi o principal fio condutor nas investidas da seleção africana. Diamondé trocou mais de 50 passes do meio de campo para frente, com precisão de 80%. Também se arriscou nos cruzamentos, e rabiscou com dribles rápidos diante da defesa sul-americana.

Foram 80 ações de ataque com as bolas no pé, além de duas faltas sofridas.

O ponta ainda deu assistência para Pepé anotar o primeiro gol da Costa do Marfim na vitória por 2 a 0 diante de Curaçao.