Quem é Senne Lammens, goleiro que falhou na eliminação da Bélgica

SÕ PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senne Lammens foi figura importante na derrota da Bélgica para a Espanha por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (10). O goleiro entrou aos 26 minutos da segunda etapa e falhou no segundo gol espanhol, que resultou na eliminação dos Diabos Vermelhos.

Lammens, 24, substituiu Thibaut Courtois, que se machucou e deixou o campo chorando. Veterano da chamada "geração de ouro", Courtois tem 34 anos e pode não atuar mais pela Bélgica em Mundiais.

O lance que deu a vitória -e a classificação- para a Espanha se originou de um chute da faixa intermediária do campo. O zagueiro Pau Cubarsí arriscou a cerca de 25 metros da meta belga, e Lammens não conseguiu agarrar e nem jogar para escanteio.

O guarda-metas deu o rebote bem nos pés do meio-campista Mikel Merino, que não desperdiçou a oportunidade de despachar a Bélgica da Copa. Aos 42 minutos da segunda etapa, o placar estava empatado em 1 a 1, e a partida se encaminhava para a prorrogação, quando o belga falhou.

Titular do Manchester United, o guarda-redes ainda não tinha estreado neste Mundial. O jogo das quartas diante da Espanha foi apenas o terceiro de Lammens com a camisa da seleção. O primeiro aconteceu em novembro de 2025. Na ocasião, os belgas golearam a fraca Liechteinstein por 7 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa.

A outra partida que fez com a equipe nacional foi amistosa, contra os Estados Unidos em março deste ano, vencida pelos europeus por 5 a 2, em Atlanta, estado da Geórgia (EUA). Prenúncio do que estava por vir meses depois: no jogo das oitavas, 4 a 1 para a Bélgica diante dos donos da casa.

Ele chegou aos Diabos Vermelhos ingleses em agosto de 2025, comprado por EUR 21 milhões (R$ 123 milhões) do Royal Antwerp, da Bélgica. Foi revelado para o futebol profissional em 2020 pelo Club Brugge da primeira divisão belga, aos 18 anos. Hoje, o valor de mercado dele está estimado em EUR 38 milhões (R$ 222,5 milhões).

Com 1,93m de altura, o arqueiro chegou ao Manchester United com a pecha de pegador de pênaltis. Na temporada que anteceu a ida à Inglaterra, Lammens defendeu quatro das oito cobranças contra o Royal Antwerp -isto é, 50% de aproveitamento, segundo o Sofascore, site de estatísticas de atletas e competições esportivas.

Já pelos Devils, foram quatro penalidades convertidas pelos adversários e nenhuma impedida pelo arqueiro.

Na Premier League, Lammens atuou em 32 dos 38 jogos na temporada 2025/2026. Sofreu 39 gols. De todas as vezes que foi vazado jogando pela primeira divisão inglesa, cinco foram gols de fora da área.

Pelo Antwerp, foram 49 partidas como titular e 69 gols sofridos, nas temporadas de 2023 a 2025.

Foi duas vezes campeão da primeira divisão belga com o Club Brugge, nas temporadas de 2020/2021 e 2021/2022. Também levou a Super Copa da Bélgica em três oportunidades: duas com o Club Brugge (2021/2022 e 2022/2023) e uma com o Royal Antwerp (2023/2024)