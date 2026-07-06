Quem é Raphael Claus, árbitro brasileiro chamado de 'suspeito' por Trump na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Raphael Claus entrou na mira de Donald Trump após expulsar o atacante Folarin Balogun, da seleção norte-americana, em jogo da segunda fase da Copa do Mundo. A Fifa decidiu retirar a suspensão do jogador após um pedido formal do presidente dos Estados Unidos, que levantou suspeitas sobre o juiz.

Raphael Claus é paulista, tem 46 anos e atua como árbitro há mais de duas décadas. Natural de Santa Bárbara d'Oeste (SP), ele concluiu o curso de formação de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF) em 2002 e tem registros de trabalho na categoria profissional desde 2008. Em 2010, entrou para o quadro da CBF.

Claus é considerado um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Ele já apitou dez finais de Campeonato Paulista e duas decisões de Copa do Brasil (2019 e 2024), além de ser escalado com frequência para jogos de maior importância nas rodadas do Brasileirão.

Entrou para o quadro da Fifa em 2015 e participa de sua segunda Copa do Mundo. Em 2022, no Qatar, Claus apitou dois jogos: Inglaterra 6x2 Irã e Canadá 1x2 Marrocos. Na atual edição, esteve à frente de Espanha 4x0 Arábia Saudita, na fase de grupos, e EUA 2x0 Bósnia, na segunda fase. Ele também trabalhou no Mundial de Clubes de 2025.

Brasileiro vive seu auge a nível internacional. Claus foi o responsável por apitar a final da Copa América de 2024, que terminou com a vitória da Argentina sobre a Colômbia, por 1 a 0. No ano passado, concorreu ao prêmio de melhor árbitro do mundo, junto ao colega Wilton Pereira Sampaio - o vencedor foi o francês François Letexier.

POLÊMICA NA COPA

Balogun foi expulso durante a vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia, na segunda fase da Copa do Mundo. O artilheiro dos EUA no Mundial pisou no pé do zagueiro Muharemovic, mas Raphael Claus não aplicou nenhuma punição de imediato. Chamado pelo VAR, o árbitro revisou o lance e mostrou o cartão vermelho direto.

Repercussão do caso fez Donald Trump acionar Gianni Infantino. O presidente dos EUA ligou para o dirigente da Fifa para pedir a anulação da suspensão. Além disso, houve um "esforço coordenado" envolvendo advogados e órgãos do governo norte-americano para acelerar o processo, de acordo com o jornal The New York Times.

Fifa decidiu retirar a suspensão de Balogun, que está liberado para atuar contra a Bélgica, hoje, às 21h. Em nota, a entidade explicou que o jogador ficará em "período probatório de um ano". Se houver reincidência do ato, ele terá que cumprir a sanção.

Trump fez críticas a Raphael Claus nesta segunda-feira. Em entrevista na Casa Branca, o líder norte-americano citou o "passado dele" e disse que o árbitro era "suspeito" -segundo reportagem do NYT, o governo chegou a enviar um dossiê sobre o brasileiro à Fifa.

"O árbitro [Raphael Claus] é um pouco suspeito, se você verificar seu passado... Eu não quero dizer isso porque eu não gosto de criar controvérsia, mas ele é muito suspeito. Se você quiser, eu vou te mostrar o passado dele. Ele tomou uma decisão que ninguém acreditou, sabe?", disse o presidente estadunidense.

A CBF saiu em defesa do árbitro. A entidade divulgou uma nota refutando "qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus" e exaltou a "excelência técnica, conduta ética e respeito ao futebol" do profissional.