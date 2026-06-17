Quem é o francês que fez 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Messi precisou de seis Copas do Mundo para se igualar a Klose como maior artilheiro da história das Copas. Ronaldo fez 15 gols em quatro edições disputadas. Mas, muito antes deles, houve um francês que jogou apenas um Mundial e, com 13 tentos, é até hoje um dos maiores artilheiros da competição: Just Fontaine.
O HOMEM DE UMA COPA
Fontaine conseguiu o feito na Copa do Mundo de 1958. Fenômeno no Reims após passagem pelo Nice ele foi convocado para o Mundial com 24 anos.
O terror para os adversários começou na fase de grupos. Fontaine anotou três gols na vitória por 7 a 3 sobre o Paraguai, dois na derrota por 3 a 2 para a Iugoslávia e um no triunfo por 2 a 1 sobre a Escócia, que garantiu a classificação francesa para o mata-mata.
A Irlanda do Norte sofreu com ele nas quartas de final. Foram dois gols marcado na vitória por 4 a 0 da França e que garantiu o país na semifinal.
Fontaine caiu para o Brasil de Pelé, mas não sem deixar sua marca. Na semifinal, ele anotou um gol na derrota francesa por 5 a 2 para a seleção brasileira.
O francês fechou sua única participação em Copas com um show. A França venceu a Alemanha Ocidental por 6 a 3 na disputa do terceiro lugar com direito a quatro gols de Fontaine.
O recorde de maior artilheiro da história das Copas durou até 1974. Gerd Müller chegou ao 14° naquele ano e passou Fontaine. Depois, o alemão ainda seria superado por Ronaldo (15, em 2006), e o brasileiro cairia para Klose (16, em 2014). nesta terça-feira (16), Messi igualou a marca.
HISTÓRIA E CARREIRA ABREVIADA
Just Fontaine não nasceu na França. O ex-jogador era natural de Marrakech, no Marrocos. Ele, inclusive, começou a carreira como jogador por lá, defendendo o USM Casablanca.
Fontaine rumou para a França em 1953, para jogar no Nice. Foram três anos por lá até a mudança para o Reims, onde se tornou uma peça fundamental para a equipe e disputou uma final de Champions, em 1959, e foi derrotado pelo Real Madrid. Foi durante este período que veio a convocação para a Copa de 1958.
Mas as lesões abreviaram a carreira de Fontaine. Ele se aposentou aos 28 anos, em 1962, após uma série de problemas físicos.
O ex-atacante tentou a carreira como treinador e passou pela seleção francesa e por Marrocos, mas sem muito destaque. Ele morreu em 2023.