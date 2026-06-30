Quem é Gamix, influenciador japonês que viralizou ao gritar com eliminação para o Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador japonês Gamix virou um dos personagens mais comentados da vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, que garantiu a classificação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O streamer viralizou nas redes sociais ao aparecer desesperado nas arquibancadas após o gol da virada marcado por Gabriel Martinelli nos acréscimos, reação que rapidamente foi transformada em meme por torcedores brasileiros.

Com o fim da partida, Gamix foi cercado por brasileiros que, em clima de brincadeira, tentaram consolá-lo. Vídeos mostram torcedores colocando uma bandeira do Brasil sobre seus ombros, abraçando o jovem e até lhe dando beijos enquanto ele ainda lamentava a eliminação japonesa.

Antes do gol decisivo, o influenciador chegou a entregar o celular para outra pessoa para registrar sua reação, que acabou se tornando um dos vídeos mais compartilhados da Copa.

Depois da repercussão, Gamix explicou por que assistiu ao confronto justamente no setor destinado aos brasileiros. "Eu acidentalmente comprei um ingresso na parte do Brasil", escreveu em um vídeo publicado nas redes sociais após a partida.

Já do lado de fora do estádio, ele entrou na brincadeira, aceitou trocar a camisa da seleção japonesa por uma do Brasil e publicou uma mensagem otimista aos seguidores: "O Japão definitivamente ganhará a próxima Copa do Mundo".

A repercussão fez o criador de conteúdo ganhar uma enxurrada de novos seguidores. Aos 18 anos, Gamix já era conhecido no Japão pelos vlogs, desafios e transmissões ao vivo em eventos esportivos, reunindo mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e centenas de milhares de seguidores no Instagram.

Durante a partida, ele também fez uma live, na qual chegou a pedir desculpas pela qualidade da transmissão, afirmando que a conexão de internet do estádio era pior do que esperava.

Nas redes sociais, brasileiros rapidamente "adotaram" o influenciador. Aproveitando o momento, Gamix passou a publicar novos vídeos relembrando sua reação no estádio e interagindo com os fãs brasileiros, mantendo viva a brincadeira que surgiu após a eliminação do Japão.