Quem é a brasileira que comanda a carreira de Haaland

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enquanto Erling Haaland, 25, disputa a Copa do Mundo 2026 como um dos principais astros do futebol, quem administra sua carreira é uma brasileira. Radicada em Mônaco, a advogada Rafaela Pimenta, 53, se consolidou como uma das agentes mais influentes do mercado esportivo internacional ao comandar a trajetória do atacante norueguês.

À frente da agência Tatica, Pimenta assumiu o controle da operação criada ao lado do empresário italiano Mino Raiola após a morte dele, em 2022. Desde então, passou a liderar uma das carteiras de atletas mais valiosas do futebol europeu, negociando contratos, renovações e transferências de jogadores de elite.

Foi ela quem conduziu a transferência de Haaland do Borussia Dortmund para o Manchester City, em 2022, em uma negociação de 60 milhões de euros (cerca de R$ 324 milhões na cotação da época). O acordo lhe rendeu o prêmio de Melhor Transferência do Ano no Globe Soccer Awards. É Rafaela quem continua por trás de todas as decisões da carreira de Haaland, dono de uma fortuna de R$ 400 milhões.

Além de Haaland, a brasileira representa jogadores como Matthijs de Ligt, zagueiro do Manchester United, e Noussair Mazraoui, lateral do mesmo clube. Também estão entre seus clientes Santiago Giménez, atacante do Milan; Paul Pogba, meio-campista do Mônaco; e Raúl Jiménez, atacante do Fulham, entre outros.

Paulista e formada em direito, Rafaela contou à Forbes que entrou no universo do futebol por influência de um namorado da época, hoje seu marido, que sonhava em trabalhar no esporte. Professora de direito internacional na USP (Universidade de São Paulo), ela passou a usar casos envolvendo o futebol em sala de aula para despertar o interesse dos alunos. A estratégia acabou aproximando-a também de profissionais do mercado.

Sua carreira começou na assessoria jurídica de transferências internacionais e em questões ligadas aos regulamentos da Fifa. A parceria com Raiola, um dos empresários mais conhecidos do futebol, durou mais de duas décadas e a colocou nos bastidores de algumas das maiores negociações do esporte.

Discreta e avessa aos holofotes, Rafaela tornou-se um dos nomes mais respeitados do agenciamento esportivo. Em um mercado historicamente dominado por homens, ela ocupa posição de destaque entre os principais agentes do futebol internacional. Em uma entrevista a ESPN há dois anos, ela lembrou o quão difícil ainda é lidar com esse mercado.

''Há um tempo, quando a gente não tinha mídia social, as pessoas não sabiam como você era. A gente se falava muito por fax, que nem existe mais. E quando finalmente me apresentei a um clube, o diretor virou para mim e falou: ' 'Você existe mesmo? Achei que você era só uma prostituta brasileira'', lembrou. Destaques na recente lista global da Forbes 50 Over 50, ela destacou a sua função. "É tornar o sonho viável, na prática, seja por meio de transferências, contratos, patrocínios ou do próximo passo da jornada."