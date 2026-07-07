'Que grupo de jogadores', diz Scaloni, emocionado após virada argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estádio tremeu. A Argentina virou. E Messi chorou.

O caldeirão de emoções após a dramática vitória por 3 a 2 contra o Egito, em Atlanta, emocionou também o técnico Lionel Scaloni.

Na saída de campo, antes mesmo da entrevista coletiva, o comandante da equipe deu uma rápida declaração para os canais oficiais da Fifa.

"Não consigo olhar para cima, desculpem. Estou muito emocionado neste momento. Que grupo de jogadores, cara. É isso, preciso ir", falou rapidamente ainda no gramado.

Do banco de reservas, Scaloni viu a sua seleção sair atrás e seu camisa 10 perder um pênalti ainda no primeiro tempo. Mostafa Zico ampliou o placar aos 22min do segundo tempo, dando a impressão de que a atual campeã voltaria para casa mais cedo.

No entanto, seus comandados empataram em quatro minutos, aos 34min e aos 38min (com assistência e gol de Messi). E quando a partida se encaminhava para a prorrogação, Enzo Fernandez fez o gol da virada, nos acréscimos.

Agora, argentinos aguardam o vencedor de Suíça x Colômbia nas quartas de final.