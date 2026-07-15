Quanto dinheiro a Argentina faturou ao chegar à final da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina assegurou uma premiação milionária ao garantir vaga na final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Inglaterra por 2 a 1 nesta quarta-feira (15).

A seleção comandada por Lionel Scaloni já garantiu um total de US$ 45,5 milhões (cerca de R$ 232 milhões) em recursos distribuídos pela Fifa. O valor ainda pode aumentar caso conquiste o tetracampeonato diante da Espanha, em partida que acontece no domingo (19), em Nova Jersey.

Em abril deste ano, o Conselho da Fifa ampliou a distribuição financeira da Copa do Mundo de 2026. Nesta edição, a entidade passou a destinar recursos tanto pela participação quanto pelo desempenho das 48 seleções participantes. O montante total distribuído chegou a US$ 871 milhões, aumentando a verba de preparação de US$ 1,5 milhão para US$ 2,5 milhões e o valor pago pela classificação de US$ 9 milhões para US$ 10 milhões.

Com a classificação para a decisão, a Argentina já assegurou:

- US$ 33 milhões pela vaga na final (valor destinado ao vice-campeão);

- US$ 10 milhões pela participação no Mundial;

- US$ 2,5 milhões de verba para preparação da equipe.

- Somados, os valores chegam a US$ 45,5 milhões, aproximadamente R$ 232 milhões, considerando a cotação atual do dólar.

Caso conquiste o título, os US$ 33 milhões destinados ao vice-campeão serão substituídos pelos US$ 50 milhões reservados ao campeão. Assim, o total recebido passará para US$ 62,5 milhões, isto é, R$ 318,2 milhões.

COMO FUNCIONA A PREMIAÇÃO DA COPA DO MUNDO?

Além dos valores fixos pagos às 48 seleções classificadas, a Fifa distribui bônus conforme a campanha de cada equipe. A premiação por desempenho é a seguinte:

- Campeão: US$ 50 milhões

- Vice-campeão: US$ 33 milhões

- Terceiro lugar: US$ 29 milhões

- Quarto lugar: US$ 27 milhões

- Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

- Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

- Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

- Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Além disso, todas as seleções participantes receberam US$ 10 milhões pela classificação ao torneio. Também garantiram US$ 2,5 milhões referentes à preparação para a competição.