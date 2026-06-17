'Quando Argentina não ganha, entro na torcida pelo Brasil', diz Scaloni

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico da Argentina, Lionel Scaloni não escondeu o carinho pelo Brasil após estrear na Copa do Mundo de 2026. A atual campeã mundial venceu a Argélia, nesta terça-feira (16), por 3 a 0.

Eu sou um fã do Brasil. Do jogo do Brasil, da alegria. A verdade é que quando a Argentina não ganha, eu também entro na torcida pelo Brasil, apesar de toda a rivalidade. Eu acho que somos muito parecidos e amamos esse esporte maravilhoso. Lionel Scaloni, à CazéTV

O comandante destacou ainda que nomes como Messi e Neymar "tem que jogar enquanto podem". Nesta terça-feira, o camisa 10 da Argentina marcou três e se tornou ao lado de Miroslav Klose o maior artilheiro da história dos mundiais, com 16 bolas na rede.

Que jogador [é Messi]. Quando tem esse tipo de jogador, sabe que tem um 'As' na manga. É o melhor jogador que vi e temos que aproveitar até que ele diga 'não jogo mais'. Neymar, ele [Messi] tem que jogar enquanto podem, porque é uma alegria vê-los. Lionel Scaloni

Neymar se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e nesta terça-feira (16) foi a campo pela primeira vez. Segundo apurou o UOL, a participação do camisa 10 no jogo de sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti, está praticamente descartada.

A Argentina volta a campo na segunda-feira (22), contra a Áustria, pela segunda rodada do Grupo J. A partida será às 14h (de Brasília).