Qatar x Suíça tem zagueiro paranaense e estreia em Copas de técnico ex-Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Qatar e Suíça se enfrentam neste sábado (13), a partir das 16h (de Brasília), no estádio de San Francisco, nos Estados Unidos. O jogo marca a estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, em jogo válido pelo grupo B, que conta também com Bósnia e Canadá.

Confira três motivos para acompanhar Qatar x Suíça.

A CONSISTÊNCIA SUÍÇA

A Suíça entra na Copa do Mundo com um dos trabalhos mais sólidos do ciclo. A seleção se classificou de maneira invicta nas Eliminatórias da Europa, com quatro vitórias e dois empates. Além disso, tem jogadores com reconhecimento no futebol europeu, como o goleiro Kobel, do Borussia Dortmund, e o meia Granit Xhaka, ex-Arsenal e atualmente no Sunderland.

A Suíca tradicionalmente complica os jogos para os adversários. Sob o comando do técnico Murat Yakin desde 2021, foi eliminada nas duas últimas Eurocopas nas quartas de final, nos pênaltis. Na última Copa, em 2022, no entanto, caiu nas oitavas, sofrendo uma goleada de Portugal.

QATAR: BRASILEIRO EM CAMPO

A seleção do Qatar conta com o brasileiro Lucas Mendes para a estreia da Copa. O zagueiro paranaense de 35 anos se naturalizou qatari após mais de uma década no país e é opção no sistema defensivo.

O país disputa a sua segunda Copa do Mundo em sequência. Após jogar em casa em 2022, a equipe chega pela primeira vez com experiência no torneio.

Qatar se sagrou bicampeão asiático em 2023. O país do Oriente Médio repetiu o feito do ciclo anterior e mostrou domínio no cenário continental. O elenco também é formado majoritariamente por atletas que atuam no próprio país, e a região tem recebido fortes investimentos no esporte.

A AGUARDADA ESTREIA EM COPA

O jogo marca a estreia de Julen Lopetegui em Copas do Mundo. O técnico da seleção qatari declarou, sobre o momento que vive: "Parece que a vida me devia uma Copa do Mundo, e eu consegui".

A estreia é aguardada porque Lopetegui era o técnico da Espanha em 2018 e foi demitido 48 horas antes da estreia. Ele havia acertado um contrato com o Real Madrid, para depois da Copa do Mundo, o que revoltou a Real Federação Espanhola de Futebol e culminou no desligamento quase que imediato.