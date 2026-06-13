Qatar arranca empate nos acréscimos contra a Suíça no Grupo B

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Breel Embolo repetiu neste sábado (13) um roteiro que já conhecia, mas viveu um desfecho diferente. Autor do gol da vitória da Suíça sobre Camarões na estreia da Copa do Mundo de 2022, o atacante voltou a abrir um placar numa estreia, mas Khoukhi conseguiu o empate para o Qatar já nos acréscimos. A partida terminou em 1 a 1 no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia), pela primeira rodada do Grupo B.

Esses foi o primeiro ponto conquistado pelo Qatar na história das Copas. Em 2022, quando foi anfitriã, a seleção sofreu derrotas para Equador, Senegal e Holanda e só marcou um gol.

O gol de Embolo saiu em cobrança de pênalti ainda aos 16 minutos do primeiro tempo. O lance começou com uma jogada do próprio Embolo, que escorou de cabeça para Remo Freuler dentro da área.

O meio-campista dominou a bola e foi atingido pelo goleiro Mahmoud Abunada. O árbitro hondurenho Said Martínez assinalou a infração e aguardou a checagem do VAR para um possível impedimento na origem da jogada.

Após a confirmação da decisão, Embolo foi para a cobrança. O atacante bateu firme no canto direito e deslocou o goleiro catari para marcar o primeiro gol suíço na Copa de 2026.

A revisão do lance, que poderia indicar um impedimento no ataque suíço, não foi veiculada na transmissão de TV.

Já o empate de Khoukhi veio aos 49 do segundo tempo. O time chegou pelo lado esquerdo do ataque e levantou a bola na área. O zagueiro qatari apareceu melhor do que Muheim e cabeceou com força, sem chances de defesa para o goleiro Kobel.

Embolo chegou ao torneio depois de um contratempo fora de campo. Sua autorização de entrada nos Estados Unidos foi liberada apenas na semana passada, após um período de análise pelas autoridades americanas.

O procedimento estava ligado a uma condenação recebida por Embolo na Suíça em um caso de ameaças ocorrido em 2018. A indefinição chegou a atrasar sua viagem para a concentração da equipe.

A partida teve amplo domínio da Suíça, especialmente no meio de campo. Xhaka e Freuler conduziram as jogadas, enquanto Embolo, Vargas e Ndoye eram sempre os alvos da bola.

Ao Qatar coube descer as linhas e manter um estilo mais defensivo, apostando em contra-ataques. A equipe até tentou se afeiçoar mais nos 20 minutos finais da partida e foi assim que conquistou o empate, mas abriu espaços que não foram aproveitados pela Suíça.

Pelo lado qatari, o meia-atacante Edmilson Júnior, nascido na Bélgica, com pai brasileiro e de raízes em Itabaiana (PB), foi titular na partida e teve uma boa chance ainda na primeira etapa, mas foi parado pelo goleiro Kobel. Já o zagueiro Lucas Mendes, nascido em Curitiba, ficou no banco de reservas.

Com o resultado, o grupo têm todos os seus componentes com somente um ponto. Na outra partida da chave, Canadá e Bósnia empataram em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

Qatar 1 x 1 Suíça

Data e horário: 13 de junho, às 16h (de Brasília)

Competição: Copa do Mundo - Grupo B

Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)

Árbitro: Said Martinez (HON)

Assistentes: Walter Lopez e Christian Ramirez (HON)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartões amarelos: Abunada (QAT), Gaber (QAT) e Zakaria (SUI)

Gol: Breel Embolo (SUI - 16' do 1ºT) e Khoukhi (QAT - 49' do 2ºT)

QATAR: Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui (A. Fahti), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al Amin; Jassim Gaber (K. Boudiaf), Assim Madibo (Al Mannai) e Issa Laye; Edmilson Júnior (Al Haydos), Yusuf Abdurisag (Ahmed Alaaeldin) e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui

SUÍÇA: Kobel; Zakaria, Akanji e Elvedi; Aebischer (Rieder), Freuler (Jashari), Xhaka e Ricardo Rodríguez (Muheim); Ndoye (Manzambi), Embolo e Vargas (Amdouni). Técnico: Murat Yakin