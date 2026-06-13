Qatar arranca empate no fim contra Suíça em jogo com susto de goleiro
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Suíça ficou à frente do placar praticamente durante toda a partida, mas o Qatar empatou com um gol no fim e conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo. A partida terminou em igualdade de 1 a 1, na Califórnia (EUA), neste sábado (13).
A partida ficou marcada por susto com o goleiro Abunada, do Qatar. Ele se chocou com Freuler, da Suíça, e assustou os companheiros ao cair no gramado e ficar imóvel por quase um minuto.
O gol da Suíça foi marcado por Breel Embolo. Khouki empatou com um gol nos acréscimos da partida. Com o empate, agora todos os times do Grupo B estão com um ponto conquistado. Bósnia e Canadá empataram por 1 a 1 ontem.
Na próxima rodada, o Qatar enfrenta o anfitrião Canadá. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (18), às 19 (de Brasília). A Suíça pega a Bósnia e Herzegovina no mesmo dia, às 16h.
Susto com goleiro
O goleiro qatari Mahmoud Abunada deu um susto em seus companheiros no lance do pênalti para a Suíça. Ele derrubou Freuler na pequena área, mas acabou levando a pior no lance.
Na saída para tentar afastar com um soco, Abunada bateu o rosto em cheio na perna do adversário e caiu na hora, assustando os qataris e suíços.
Os jogadores que estavam por perto pediram atendimento imediatamente. Após auxílio da equipe médica, ele ser recuperou e voltou à partida.
Como foi o jogo
Com menos de dois minutos, Akanji, zagueiro da Suíça, tentou afastar cima com um chutão e furou. Edmilson Jr., brasileiro naturalizado qatari, ficou com a sobra, conduziu até ficar cara a cara com o goleiro e finalizou com a parte de fora do pé. O chute, no entanto, foi defendido por Kobel.
Abunada se chocou com Freuler, camisa 8 da Suíça, dentro da área e cometeu pênalti. Aos 13 minutos, Zakaria cruzou para a área, e Embolo desviou para Freuler. O meia suíço dominaria na pequena área, não fosse o choque cometido pelo goleiro do Qatar. Na cobrança, Embolo abriu o placar.
O segundo tempo foi morno, mas o Qatar empatou no fim. Após cruzamento que veio da esquerda, Khoukhi subiu mais que o marcador na segunda trave e acertou cabeceio perfeito, no canto, igualando o marcador nos acréscimos.
FICHA TÉCNICA
Qatar 1 x 1 Suíça
Data e horário: 13 de junho, às 16h (de Brasília)
Competição: Copa do Mundo - Grupo B
Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)
Árbitro: Said Martinez (HON)
Assistentes: Walter Lopez e Christian Ramirez (HON)
VAR: Guillermo Pacheco (MEX)
Cartões amarelos: Abunada (QAT), Gaber (QAT) e Zakaria (SUI)
Gol: Breel Embolo (SUI - 16' do 1ºT) e Khoukhi (QAT - 49' do 2ºT)
QATAR: Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui (A. Fahti), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al Amin; Jassim Gaber (K. Boudiaf), Assim Madibo (Al Mannai) e Issa Laye; Edmilson Júnior (Al Haydos), Yusuf Abdurisag (Ahmed Alaaeldin) e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui
SUÍÇA: Kobel; Zakaria, Akanji e Elvedi; Aebischer (Rieder), Freuler (Jashari), Xhaka e Ricardo Rodríguez (Muheim); Ndoye (Manzambi), Embolo e Vargas (Amdouni). Técnico: Murat Yakin