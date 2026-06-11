PT aproveita Copa e lança campanha 'Lula joga pelo Brasil' para reforçar defesa da soberania

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Partido dos Trabalhadores aproveitou a abertura da Copa do Mundo e lançou nesta quinta-feira (11) a campanha "Lula joga pelo Brasil". Trata-se de mais uma estratégia para reforçar o mote de que o atual presidente defende a soberania nacional em meio à ameaça de novo tarifaço do governo de Donald Trump.

"Quando está em campo, a gente é soberano. Não baixa a cabeça, faz o drible e grita gol. Quem veste a camisa e mostra que é guerreiro, não foge da luta, o povo brasileiro. Chama quem conhece, sabe dar valor. A torcida grita 'Lula é meu jogador'", diz trecho da música.

A peça mistura cenas ligadas ao futebol, como jovens jogando bola, com mensagens políticas. Em um dos momentos, um homem levanta sua camisa da seleção brasileira para mostrar que também está usando uma blusa com uma foto de Lula estampada.

No vídeo, o tradicional verde e amarelo usado pela seleção apropriado pelo bolsonarismo como símbolo de identificação nos últimos anos também é mesclado com o vermelho do PT. Uma das cinco estrelas da equipe brasileira foi substituída pela estrela vermelha do partido.

Em outro trecho da campanha, uma mulher faz um pagamento via Pix. O sistema foi um dos argumentos usados pelos Estados Unidos para abrir uma investigação comercial contra o Brasil e propor tarifas de 25% contra produtos nacionais. Caberá ao presidente americano decidir se aplica ou não as taxas.

O vídeo do partido do presidente ainda faz referência direta às principais bandeiras do atual governo. São citadas o fim da escala 6x1 e os programas Desenrola, Gás do Povo e Agora Tem Especialistas.

A campanha "Lula joga pelo Brasil" está sendo compartilhada por aliados de Lula nas redes sociais. O presidente do PT, Edinho Silva, o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos (PSOL), e o vice-líder do governo no Congresso, Lindbergh Farias (PT-RJ), são alguns dos que já endossaram a campanha online.