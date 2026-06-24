Projeção atualizada coloca Argentina como favorita ao título da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passados os jogos da segunda rodada da fase de grupos, as projeções da Opta Analytics colocam a Argentina como favorita ao títtulo da Copa do Mundo 2026.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Relembre todos os gols de Messi em Copas do Mundo A ferramenta de predição mostra a Argentina no topo do ranking de probabilidades, com 15,46%, nesta quarta-feira (24).

Na sequência aparecem as seleções de França, com 15,04%, e Espanha, com 12,48% de chances de levantar a taça.

Apesar de ultrapassados pelos sul-americanos, os franceses viram avançar as chances de vencer o Mundial. Já os espanhóis tiveram recuo nas chances de conquistar o bicampeonato.

Até segunda-feira (22), o ranking de probabilidades era liderado pela Espanha, com 14,04%. Em seguida, vinham os franceses, com 13,90%. Os argentinos apareciam na terceira posição, com 12,48%.

O movimento das projeções mais favoráveis à Argentina acontece na esteira da conquista de Lionel Messi, na mesma segunda-feira.

O camisa 10 da alviceleste marcou duas vezes contra a Áustria e se tornou o maior artilheiro de Copas do Mundo, chegando a 18 gols e superando o alemão Miroslav Klose, com 16.

A seleção brasileira aparece na oitava posição, com 4,56% de chances --atrás de Noruega, Alemanha, Portugal e Inglaterra, além das já mencionadas no top 3.