Pressenti que haveria um pênalti, afirma CR7 após virada de Portugal na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Croácia vencia Portugal por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), quando o VAR recomendou a revisão para um possível pênalti a favor da equipe de Cristiano Ronaldo.

Falta dentro da área confirmada, o capitão português ajeitou a bola, respirou fundo e fez seu primeiro gol no mata-mata de uma Copa do Mundo.

"Hoje à tarde tive um pressentimento de que haveria um pênalti", disse o atacante à CazéTV após a partida, que ainda teve Gonçalo Ramos marcando no final para garantir a classificação de Portugal às oitavas de final.

A equipe volta a campo na segunda (6), em Dallas, para enfrentar a Espanha, que atropelou a Áustria também nesta quinta. O resultado confirmou a despedida do croata Luka Modric, que disputou neste ano seu quinto Mundial.

"Eu estava preparado", afirmou CR7. "É difícil, não vou deixar de dizer, pulsação acelerada, mas tentei confiar no meu instinto e acreditar que eu ia marcar."

De um jeito menos humilde, Gonçalo Ramos também falou ter intuído que balançaria as redes.

"No intervalo, eu falei para os meus colegas no vestiário que, se eu jogasse, ia marcar com certeza", disse o jogador do Milan, que entrou em campo aos 18min do segundo tempo, pouco antes do pênalti levar ao empate.

Aos 48min, ele subiu em meio a dois marcadores para cabecear em direção à rede de Livakovic. "Sempre que precisarem de um gol nos últimos minutos, podem chamar o Gonçalo Ramos.", concluiu, sem modéstia.