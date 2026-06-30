Presidente do Paraguai anuncia feriado após classificação às oitavas da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou feriado nacional nesta terça-feira (30) para a população comemorar a classificação da seleção às oitavas de final da Copa do Mundo.

Na tarde desta segunda-feira (29), os comandados do técnico Gustavo Alfaro superaram a favorita Alemanha nos pênaltis e se garantiram na próxima fase de mata-mata da competição.

Logo após o apito final, Peña publicou na rede social X uma mensagem com palavrão no final: "Paraguai nunca se rende! Feriado c...!"

De acordo com a imprensa paraguaia, há no país uma lei que dá ao presidente o direito de decretar até três feriados nacionais durante o ano.

O último decretado foi no dia 26 de dezembro do ano passado, para alongar o feriado de fim de ano e estimular a economia do país, mas o anterior havia ocorrido em 5 de setembro, no dia seguinte à confirmação da classificação do Paraguai à Copa do Mundo.

Por isso, a mensagem do presidente foi recebida com mais festa pela população. Nos comentários do seu post, muitos agradeciam o mandatário e outros pediam para ele já divulgar o decreto.

No Instagram, Peña ainda reproduziu um vídeo com a festa da torcida nas ruas da capital Assunção após a vitória sobre a Alemanha.