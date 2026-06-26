Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória sobre Alemanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Noboa, presidente do Equador, decretou feriado nacional em todo o país nesta sexta-feira (26) após a seleção vencer a Alemanha por 2 a 1, nesta quinta-feira (25), e se classificar para o mata-mata da Copa do Mundo.

Choro, comemoração e classificação: veja a vitória do Equador em 12 imagens

Noboa comemorou a vitória, agradeceu aos jogadores e fez o comunicado do decreto nas redes sociais. O Equador venceu a Alemanha de virada. Sané abriu o placar logo início, mas Angulo empatou minutos depois e, no fim da segunda etapa, Plata marcou.

"Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e trazer esta imensa alegria para o país inteiro. neste sábado (27), feriado! Viva o Equador", disse Noboa.

A classificação deste ano é apenas a segunda do Equador para um mata-mata de Copa na história. A anterior e única havia sido em 2006, quando a seleção chegou às oitavas de final.

O Equador ainda não sabe qual rival vai enfrentar na segunda fase da Copa. Como avançou como uma das melhores terceiras colocadas, a seleção tem de esperar a definição dos outros grupos.

COMO FOI O JOGO

A classificação foi dramática. O Equador havia perdido para a Costa do Marfim (1 a 0) e empatado com Curaçao (0 a 0) nas duas primeiras rodadas. A seleção chegou ao duelo contra a Alemanha precisando vencer para ainda sonhar com uma vaga no mata-mata, fosse como segunda colocada ou terceira.

A Alemanha largou na frente, com gol de Sané, e ampliou o drama. O Equador empatou ainda na etapa inicial após chute de Angulo e buscou a virada já na reta final da partida, com Plata, do Flamengo.

Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, celebrou a classificação da equipe e até brincou sobre uma "vingança" contra o goleiro da Alemanha. Manuel Neuer é goleiro do Bayern de Munique e esteve em campo na eliminação do clube carioca nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

"Sim, acho que ele acabou me ajudando um pouco, porque me empurrou justamente no momento em que toquei na bola com a ponta do pé. Mas todos conhecemos a qualidade e a grandeza do Neuer como goleiro. A trajetória dele é incrível. Sabemos que é um goleiro muito, muito, muito difícil de vencer. Graças a Deus, hoje conseguimos fazer dois gols nele, mas acredito que o time esteve muito, muito bem e causou um grande impacto. Esse impacto que mostramos nesta sexta-feira (26) é o que precisamos levar para os próximos jogos", disse Gonzalo Plata à CazéTV.