Presidente da Fifa deu quase 2 voltas ao mundo para ver 36 jogos na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, assistiu a 36 dos 96 jogos da Copa do Mundo de 2026, disputada entre México, Estados Unidos e Canadá, até o fim das oitavas de final.

Segundo levantamento do UOL, o mandatário da entidade máxima do futebol marcou presença em 37,5% dos jogos no período. Ele viajou cerca de 68.598 km entre três países, o equivalente a dar 1,71 volta completa na Terra pela linha do Equador.

INFANTINO VIAJOU PARA TODAS AS CIDADES-SEDE?

Sim. O presidente da Fifa percorreu as 16 cidades-sede da Copa do Mundo em 27 dias de disputa de jogos. Ele passou pelo menos uma vez por Atlanta (EUA), Boston (EUA), Dallas (EUA), Filadélfia (EUA), Houston (EUA), Kansas City (EUA), Los Angeles (EUA), Miami (EUA), Nova York/Nova Jersey (EUA), San Francisco (EUA), Seattle (EUA), Guadalajara (México), Cidade do México (México), Monterrey (México), Toronto (Canadá) e Vancouver (Canadá).

Nos Estados Unidos, os estádios que mais receberam Infantino foram o SoFi Stadium, o NRG Stadium e o Hard Rock Stadium, todos com quatro partidas acompanhadas pelo dirigente. O BC Place, em Vancouver (CAN), também recebeu quatro visitas. Já o Estádio Azteca (MEX) foi palco de três jogos assistidos pelo presidente da Fifa.

No geral, o presidente da Fifa assistiu, em média, a 1,33 jogo por dia. Ao todo, Infantino manteve uma média de 2.540,67 km voados por dia de torneio, considerando os 27 dias entre 11 de junho e 7 de julho. Como assistiu a mais de uma partida em algumas datas, a distância média percorrida por jogo foi de 1.905,50 km.

O voo mais longo que Infantino fez durante todo o período foi de 4.378 km (2.720 milhas) de Seattle para Miami, em 27 de junho. Após assistir ao empate entre Egito e Irã pelo Grupo G, ele viajou essa distância para acompanhar o confronto entre Colômbia e Portugal pelo Grupo K.

Ele também fez algumas viagens mais curtas: em 19 de junho, o deslocamento foi de apenas 404 km (251 milhas) de Foxborough até a Filadélfia para que o mandatário pudesse acompanhar a goleada do Brasil sobre o Haiti.

A Fifa montou um planejamento milimétrico para Infantino acompanhar partidas em múltiplas sedes. Em 23 de junho, ele assistiu ao jogo Inglaterra x Gana, em Boston (EUA), e, pouco mais de uma hora de voo depois, já estava em Toronto (CAN) para acompanhar Panamá x Croácia, trajeto de 690 km feito a bordo de um jato executivo.

Após a maratona de viagens, o presidente da Fifa terá um dia de descanso. Nesta quarta-feira (8), ele não acompanhará partidas por causa da pausa do torneio antes das quartas de final.

COMO O PRESIDENTE DA FIFA FEZ AS VIAGENS?

A Qatar Airways, patrocinadora oficial da Fifa e da Copa do Mundo, disponibilizou para a federação internacional um jato executivo Gulfstream G650ER, segundo a BBC e a Bein Sports. A aeronave foi adaptada para funcionar tanto como quarto de hotel quanto como escritório, servindo de base logística para o plano de onipresença do presidente Gianni Infantino pelos três países do torneio.

O grande trunfo do G650ER é reduzir o tempo das viagens mais longas. Segundo os dados técnicos da fabricante publicados pelo portal Airway, o jato chega a 1.142 km/h, o que reduz o tempo de voo em quase uma hora por trecho em relação aos aviões executivos convencionais.

QUAL O MOTIVO E QUEM BANCA AS VIAGENS?

A presença constante de Gianni Infantino não é apenas uma maratona pessoal, mas também uma estratégia política. Segundo apuração do UOL, ao acompanhar quase todos os jogos, o presidente da Fifa aproveita o torneio para se aproximar de dirigentes das federações, reforçar alianças e fortalecer seu comando na entidade.

O cenário foi diferente em 2022, quando ele conseguiu assistir aos 64 jogos da Copa do Mundo do Qatar graças à curta distância entre os estádios. Agora, com as distâncias continentais da América do Norte, os deslocamentos aéreos viraram parte central dessa articulação.

Pessoas próximas a Infantino dizem que ele prefere dormir em um avião a perder tempo em hotéis durante a Copa. Ele só deixou de acompanhar partidas no dia do FIFA Executive Summit, encontro que reuniu representantes de todas as federações nacionais.

Em geral, Infantino publica vídeos seus nos estádios, exaltando chefes de estado ou o público. Foi assim, por exemplo, nos jogos Espanha x Arábia Saudita e Uruguai x Cabo Verde, disputados no dia 21 de junho.

Quando ele não pode estar no estádio, vai o secretário-geral da Fifa, Mattias Graftröm. É comum vê-lo na tribuna de honra ao lado de ex-jogadores ligados à Fifa.

A Fifa informou à reportagem do UOL que paga por todas as despesas de viagem do presidente.