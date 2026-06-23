Presidente da Fifa confirma que Trump entregará taça ao campeão da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gianni Infantino garantiu a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cerimônia de premiação da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o dirigente da Fifa, o político estará na final do Mundial e participará da entrega da taça ao campeão junto a ele.

Infantino afirmou que Trump estará ao seu lado para premiar a seleção vencedora da competição. O anúncio foi feito durante uma entrevista à emissora norte-americana Fox News, e o trecho da declaração foi publicado em um perfil oficial da Casa Branca na rede social X.

"Estaremos juntos com o presidente (Trump), aproveitando a final e entregando o troféu ao campeão. Claro, juntos! Estamos juntos o tempo todo!", disse Infantino, em entrevista à Fox News.

Líder norte-americano causou situação inusitada no Mundial de Clubes, no ano passado. Trump entregou a taça à equipe do Chelsea -que derrotou o PSG por 3 a 0 na final- e permaneceu junto aos jogadores no palco durante a comemoração. Ele também recebeu uma medalha de Infantino e guardou-a no bolso.

A final da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium. O estádio em Nova Jersey, nos EUA, também recebeu a decisão do Mundial de Clubes de 2025.