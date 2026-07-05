Presidente da Conmebol cutuca França após classificação
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez alfinetou a França após a seleção europeia vencer o Paraguai por 1 a 0, neste sábado (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Domínguez, que é paraguaio, disse que a França "não é tudo o que dizem" apesar de "ser uma equipe muito boa". O mandatário da Conmebol fez o comentário a veículos de imprensa na saída do estádio da Filadélfia, palco do jogo.
"Eu acho que o Paraguai perdeu hoje, mas não foi derrotado e mostrou as valências da França. Não vi a equipe fantástica que todos mencionavam. É uma equipe boa, sem dúvidas, muito boa, mas não é essa coisa toda que dizem. Isso me surpreende", disse Domínguez.
A França encontrou dificuldades para furar a retranca paraguaia. O único gol dos franceses saiu em cobrança de pênalti de Mbappé já na etapa final. No lance da penalidade, Diego Gómez derrubou Doué na área.
O presidente da Conmebol destacou a força das seleções sul-americanas na Copa do Mundo. Argentina, Brasil e Colômbia ainda seguem vivas, enquanto Paraguai e Equador já foram eliminadas.
"Todo o continente acredita em coisas grandes. Nós [sul-americanos] sempre jogamos tudo, não tem meio-termo', falou.
A França tem 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo. A seleção venceu Senegal [3 a 1], Iraque [3 a 0] e Noruega [4 a 1] na fase de grupos, tirou a Suécia [3 a 0] na segunda fase e bateu o Paraguai [1 a 0] nas oitavas. Agora, a seleção vai encarar Marrocos na etapa de quartas de final.
O Paraguai se despediu da Copa após chocar o mundo na segunda fase. A seleção passou em terceiro no Grupo D e despachou a Alemanha, nos pênaltis, antes de perder para a França e ser eliminada.