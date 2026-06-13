Prefeito de Nova York exalta ex-jogador Sócrates e Democracia Corinthiana
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito democrata de Nova York, Zohran Mamdani, falou sobre o Brasil na Copa do Mundo em vídeo publicado neste sábado (13), dia da estreia da seleção contra Marrocos, às 19h (horário de Brasília). O político exaltou o ex-jogador Sócrates, ídolo do Corinthians e que disputou a Copa de 1982.
"Enquanto aguardamos Brasil contra Marrocos, tenho pensado ultimamente em Sócrates, não o filósofo grego antigo, mas o maestro do meio-campo brasileiro. Sócrates jogou tanto no Brasil quanto na Seleção nas décadas de 1970 e 1980. Incluindo a Copa do Mundo de 1982, onde foi capitão da seleção. Foram anos difíceis no Brasil", disse.
O prefeito, opositor do presidente americano Donald Trump, citou ainda a ditadura no Brasil e a Democracia Corinthiana -um movimento histórico no futebol brasileiro onde jogadores corintianos assumiram o controle das decisões do clube.
"Uma junta militar repressiva governava o país, impondo seu domínio pela força. No Corinthians, o clube que ele capitaneava, Sócrates e seus companheiros de equipe participaram daquilo com que os brasileiros comuns sonhavam: democracia", acrescentou.
Mamdani ainda brincou com as torcidas brasileira e marroquina. "Se você está torcendo pelo Brasil, aproveite uma coxinha no Bar Goiano, e se você está apoiando os Leões do Atlas, vá ao Tatara Kitchen para um prato delicioso".
A seleção brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, em East Rutherford, Nova Jersey. Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge tv e N Sports transmitem a partida.