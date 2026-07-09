Prefeito de Nova York diz que Egito foi roubado contra a Argentina na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Egito foi "roubado" contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, em um evento sobre os ônibus da cidade, nesta quarta-feira (8).

Durante a entrevista, uma jornalista perguntou a Mamdani o que ele faria com os seis minutos que os usuários daquele meio de transporte ganharão diariamente, segundo a prefeitura.

"Eu provavelmente só ficaria assistindo aos replays do Egito sendo roubado ontem [terça-feira] de novo e de novo", ele respondeu.

Depois de dizer que as mudanças farão os passageiros de ônibus de Nova York economizarem mais de dois dias de tempo de deslocamento ao longo de um ano, Mamdani voltou ao assunto futebolístico.

"Isso significa tomar café da manhã com a sua família. (...) Significa chegar em casa na hora de dormir. Significa concordar com seus amigos que o Egito foi roubado. Se era para marcar falta naquele primeiro gol anulado."

O prefeito estava se referindo a um gol do egípcio Zico no início do segundo tempo, anulado pelo árbitro francês François Letexier após intervenção do VAR, devido a uma falta no início da jogada.

A Federação Egípcia de Futebol chegou a pedir à Fifa que exclua Letexier do restante da Copa, denunciando "erros de arbitragem flagrantes" durante a partida contra a Argentina.

Fã de futebol, Zohran Mamdani torce para o clube inglês Arsenal, campeão da temporada 2025/26 da Premier League, depois de um jejum de 22 anos.

Ao jornal britânico The Guardian o político democrata previu que Marrocos será o campeão desta Copa do Mundo, derrotando antes a França, rival desta quinta-feira nas quartas de final.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, durante evento de apoio à candidata democrata Claire Valdez Michael M. Santiago Getty Images via AFP Homem de terno escuro e gravata segura microfone com a mão direita e toca o peito com a esquerda, em ambiente interno com fundo desfocado.