Prefeita brinca sobre estátua para goleiro na Noruega

(UOL/FOLHAPRESS) - Após a grande atuação do goleiro norueguês Orjan Nyland nas oitavas de final da Copa, Solvi Dimmen, prefeita de Volda, município na Noruega, disse que "ele fez por merecer" uma estátua na cidade.

Prefeita da cidade natal de Nyland respondeu positivamente à sugestão de um jornal local, o Sunnmorsposten. "Sim. Hoje ele fez por merecer. Mãos à obra!", disse Solvi Dimmen, em tom de brincadeira.

Goleiro norueguês também falou sobre o tema após o jogo. Ele lembrou que ainda não terminou a campanha na Copa -o que sempre pode ser cruel com um goleiro.

"Eu não acabei meu trabalho por aqui ainda, então ainda temos um caminho antes de começar a falar sobre essa estátua", falou o defensor.

Titular da seleção norueguesa, Nyland está sem clube. O goleiro de 35 anos não renovou o contrato com o Sevilla (ESP), onde foi reserva na última temporada.

Contra o Brasil, Nyland foi um dos destaques da Noruega na vitória por 2 a 1. Quando o jogo estava 0 a 0, ele defendeu um pênalti de Bruno Guimarães, e fez importantes defesas ao longo da partida, que terminou com a eliminação da seleção brasileira.