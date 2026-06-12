Prazo para corte acaba hoje, e seleção manterá Neymar sem testá-lo em campo

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Às 19h desta sexta-feira (12) se encerra o prazo para cortes por lesão na Copa do Mundo, e a seleção brasileira já tomou uma decisão chave: a não ser que algum fato novo aconteça durante o dia, manterá Neymar no elenco.

O camisa 10 continuará no grupo sem que a comissão técnica tenha tido uma oportunidade sequer de observá-lo em campo em alta intensidade desde o dia 27 de maio, quando ele se apresentou com os demais jogadores na Granja Comary, em Teresópolis.

"Para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que se recuperar e estiver disponível. Pensamos que pode se recuperar para o primeiro jogo. Ou então no segundo. Não tenho dúvida que não vamos trocar ninguém. Esses 26 foram os escolhidos", já tinha avisado Carlo Ancelotti.

A decisão de manter Neymar sem tê-lo visto em ação com bola por um minuto sequer até agora em 16 dias de preparação é arriscada, mas tem seus motivos.

O primeiro passa ainda pela capacidade de ajudar em campo. O UOL ouviu de pessoas ligadas à seleção que a recuperação de Neymar ainda está dentro dos prazos estipulados pelo departamento médico, embora tenha começado a se aproximar das projeções mais longas.

Isso se deve em parte ao que os exames aos quais o atacante foi submetido na segunda-feira mostraram, e em parte a uma abordagem cautelosa: a ideia é que uma vez que Neymar vá a campo, o risco de uma nova lesão que o tire da Copa seja o menor possível e que ele esteja inteiramente à disposição de Carlo Ancelotti.

O segundo motivo passa pelo relacionamento do camisa com os outros jogadores fora de campo. Neymar é querido no elenco e, como já publicou a reportagem, tem sido visto como uma presença positiva no vestiário -nesse momento, a avaliação é a de que sua saída teria impactos negativos no clima da equipe.

"É importante ter ele aqui com a gente. Ele é um líder desse grupo. Ele não fez parte tanto desse processo de entre Qatar e Estados Unidos aqui. Teve uma lesão grave, então ficou um pouco fora desse processo, mas não deixou de ser um líder e um cara importante. Ele faz bem para o ambiente, está feliz. A gente não vê tanto esse trabalho de recuperação, que é mais sozinho dele com os físicos, com os preparadores físicos, mas o ambiente está bom", disse Fabinho no início da preparação nos EUA.

O camisa 10 é um dos mais experientes do grupo, e tem conversado com os mais jovens sobre o significado da Copa do Mundo e a sua última oportunidade de deixar uma marca na história da seleção.

Ainda existe uma última possibilidade de vê-lo em campo no treinamento desta sexta-feira (12), mas, mesmo que isso aconteça, Neymar está fora da estreia do Brasil no Mundial.

A seleção entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo às 19h (de Brasília) deste sábado, para enfrentar o Marrocos, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.