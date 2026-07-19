Post Malone e playback comandam pré-show da final da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltavam ainda 90 minutos para o pontapé inicial da final da Copa do Mundo, quando a organização trouxe um super pocket-show neste domingo (19) para o Metlife Stadium, em Nova Jersey, palco da decisão entre Espanha e Argentina.

Uma espécie de tecido cobrindo o gramado trazia a imagem de lugares icônicos de Nova York, incluindo a Estátua da Liberdade e o Empire State Building.

Neste cenário o influencer IShowSpeed, ou apenas Speed, entrou para cantar a música "Champions". Em seguida, surgiu o cantor Post Malone, com a música, com chapéu de caubói e casaco jeans, cantando "Chrome Heartbreaker" num palco sem muita elaboração.

Malone é bem conhecido do público brasileiro, com presença nos megashows do país, como Rock in Rio e The Town (em São Paulo).

Mantendo o mesmo ritmo de artistas por minuto que já tinha marcado as cerimônias de abertura (foram três), o rapper Swae Lee começou a cantar o hit "Sunflower" em parceria com Malone auxiliados por um possante playback.

Este foi o fim da primeira intervenção musical da final do Mundial, que ainda terá um show do intervalo.