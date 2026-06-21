Possíveis rivais do Brasil no mata-mata da Copa, Holanda e Japão aplicam goleadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 na segunda rodada da Copa do Mundo e superou o recorde de invencibilidade em partidas seguidas do torneio, que era do Brasil.

Agora, os holandeses têm 4 pontos e lideram o Grupo F, cujos dois primeiros colocados cruzarão com o Grupo C, do Brasil, na próxima fase.

A vitória tranquila sobre os nórdicos aumenta muito as chances de classificação em primeiro lugar da Holanda, o que faria a seleção brasileira enfrentá-la caso termine a fase de grupos na segunda colocação.

Com a vitória deste sábado (20), a Holanda superou o recorde de invencibilidade brasileira em Copas do Mundo e alcançou 14 jogos consecutivos sem derrota.

O Brasil manteve por 60 anos o recorde de maior sequência invicta: foram 13 partidas sem derrota entre os Mundiais de 1958 e 1966, com 11 vitórias e 2 empates.

A série holandesa começou em 2014, quando venceram os quatro primeiros jogos do torneio e empataram os dois seguintes, contra Costa Rica e Argentina, eliminando a primeira e caindo para a segunda nos pênaltis, o que não conta como derrota.

Ausente na Copa de 2018, a Holanda voltou ao torneio em 2022, com duas vitórias e um empate na fase de grupos, mais um triunfo sobre os Estados Unidos nas oitavas de final e empate com a Argentina nas quartas, sendo eliminada nos pênaltis.

Agora, em 2026, depois de empatar por 2 a 2 com o Japão na estreia e vencer a Suécia, os holandeses chegaram ao 14º jogo seguido sem derrota e assumiram o recorde.

Tunísia 0 x 4 Japão

Em um jogo em que mostrou maior qualidade técnica e um ataque envolvente e eficiente, o Japão atropelou a Tunísia por 4 a 0 na madrugada deste domingo (21) no estádio BBVA, em Monterrey (México), em confronto válido pelo Grupo F da Copa do Mundo.

Com o resultado, o Japão assume a segunda colocação do grupo, com 4 pontos, os mesmos da líder Holanda, mas perde nos gols marcados (7 a 6). A Tunísia amarga a lanterna, zerada, e está eliminada. A Suécia é a terceira, com 3 pontos.

Na próxima rodada, os japoneses enfrentarão os suecos enquanto os holandeses pegarão os tunisianos, ambos às 20h (de Brasília) da quinta-feira (25).

Se o Brasil ficar em primeiro no Grupo C e o Japão confirmar a segunda posição no F, os dois países se enfrentarão na fase de 32 seleções, a primeira do mata-mata.

Além do placar elástico, o duelo também vai ficar marcado por ser o jogo de número mil na história das Copas, segundo dados da Fifa.

O confronto também marcou a estreia do técnico francês Hervé Renard no comando da Tunísia, substituindo o compatriota Sabri Lamouchi, que foi demitido após a goleada por 5 a 1 sofrida na estreia para a Suécia.

Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim

A Alemanha contou com a estrela de Deniz Undav, que saiu do banco e marcou duas vezes, para virar sobre a Costa do Marfim no estádio BMO Field, em Toronto (Canadá). O gol da vitória saiu nos acréscimos do segundo tempo.

Ao obter o triunfo por 2 a 1, os europeus empataram com o Brasil no posto de seleção mais goleadora em Copas (241 gols), chegam aos 6 pontos no Grupo E e garantiram a classificação para a próxima fase do Mundial de forma antecipada.

A seleção alemã não avançava além da fase de grupos desde 2014, quando sagrou-se tetracampeã. Nas duas edições seguintes, sofreu eliminações precoces ao terminar em último lugar do grupo no Mundial da Rússia, em 2018, e em terceiro no do Qatar, em 2022.

Na terceira e última rodada do Grupo E, a Costa do Marfim enfrenta Curaçao e a Alemanha pega o Equador. As duas partidas serão às 17h do dia 25, quinta-feira.

Equador 0 x 0 Curaçao

Em resultado histórico, Equador e Curaçao empataram na noite deste sábado (20) em duelo movimentado, mas sem gols, muito devido ao goleiro da equipe caribenha, na Copa do Mundo.

O jogo, válido pelo Grupo E, representa o primeiro ponto de Curaçao, seleção que faz sua estreia no torneio, realizado neste ano nos EUA, no México e no Canadá.

A seleção equatoriana, considerada de melhor nível técnico, entrou pressionada para enfrentar o adversário e conquistar os primeiros três pontos no torneio. Mas quem esperava um grande domínio do Equador se decepcionou.

O jogo no estádio de Kansas City foi mais equilibrado do que o esperado, e seleção caribenha levou perigo em jogadas de contra-ataque e teve no goleiro Eloy Room seu destaque.

Na terceira e última rodada do grupo, o Equador enfrenta a Alemanha, já classificada para o mata-mata, enquanto a Costa do Marfim encara Curaçao. As partidas acontecem no dia 25, quinta-feira, às 17h.