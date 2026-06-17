Portugal, Gana e Colômbia estreiam no mundial

Com a presença de uma das principais estrelas da história do futebol, a Copa do Mundo de 2026 prossegue nesta quarta-feira (17) com quatro partidas que movimentam os grupos K e L. Todos os olhares se voltam inicialmente para a estreia de Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, que inicia sua caminhada diante da República Democrática do Congo em busca de mais uma campanha de destaque no torneio.

A abertura da rodada será às 14h (de Brasília), quando Portugal enfrenta a República Democrática do Congo no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Favorita do Grupo K, a seleção portuguesa tenta confirmar o favoritismo logo na estreia diante de um adversário que retorna ao cenário mundial após longa ausência.

“É uma honra muito grande estar aqui com ele. Não necessito falar da grande figura que ele é. Estamos todos felizes de estar com ele. Se pudermos ganhar um título com ele seria uma grande coisa”, afirma o brasileiro naturalizado português Matheus Nunes, que atua como lateral-direito.

A provável escalação de Portugal pelo técnico Roberto Martínez tem Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bernardo.

Por outro lado, a seleção do Congo volta a um mundial após 52 anos de ausência. A última participação da equipe numa Copa do Mundo foi em 1974.

Mais tarde, às 20h, Gana encara o Panamá no BMO Field, em Toronto, no Canadá. A partida também é válida pelo Grupo L e pode ter peso importante na disputa por uma vaga na próxima fase, especialmente para equipes que buscam surpreender os favoritos da chave.

Fechando a programação, às 23h (de Brasília), Uzbequistão e Colômbia se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México. A seleção colombiana entra em campo cercada de expectativa, enquanto os uzbeques disputam uma Copa do Mundo marcada por feitos inéditos para o futebol do país asiático.