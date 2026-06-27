Por que Portugal, Inglaterra e Gana se classificaram mesmo sem jogar ontem?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Portugal, Inglaterra e Gana entram em campo neste sábado (27) pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas as seleções podem fazer seus jogos tranquilas, uma vez que se classificaram ao mata-mata na noite de ontem, sem precisar jogar.

Os três somam quatro pontos e já têm campanha suficiente para, no mínimo, avançarem entre os melhores terceiros colocados. Todos eles ainda podem terminar a fase de grupos em primeiro ou segundo.

Inglaterra e Gana estão no Grupo L. Os ingleses lideram a chave, e os ganeses vêm logo em seguida, atrás apenas no saldo de gols. A Croácia pode ultrapassar a dupla hoje, mas não vai causar a eliminação de nenhuma dessas seleções.

Portugal é vice-líder do Grupo K. A seleção de Cristiano Ronaldo está atrás da Colômbia e faz confronto direto com o rival valendo o topo da tabela. Se perder e a RD Congo bater o Uzbequistão, a equipe pode cair para terceiro, mas avançaria mesmo assim.

As vagas foram garantidas após os resultados dos jogos de ontem dos Grupos G e H. Com eles, Uruguai (dois pontos) e Irã (três pontos) fecharam a primeira fase na terceira colocação de suas chaves, mas com campanhas piores que as de Gana, Portugal e Inglaterra.

As três seleções ainda têm pontuação melhor que a de Escócia, Coreia do Sul e Senegal (todos com três). Essas equipes já completaram seus jogos na fase de grupos e não têm como ultrapassar Portugal, Inglaterra e Gana no ranking dos terceiros colocados.

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E OS JOGOS DE HOJE?

Os jogos de hoje servem apenas para definir em qual posição e que caminho cada uma das três seleções fará no mata-mata. As partidas desta noite fecham a terceira rodada da Copa e são as últimas antes da fase seguinte. Inglaterra e Gana encaram Panamá e Croácia, respectivamente, às 18h (de Brasília), e Portugal duela com a Colômbia, às 20h30.

Portugal enfrentará um terceiro colocado vindo do Grupo D, E, I, J ou L se fechar a primeira fase na liderança do Grupo K. Caso fique em segundo, a equipe vai encarar o vice-líder da chave L no mata-mata. Por fim, se passar em terceiro, a seleção de Cristiano Ronaldo pega o primeiro do Grupo L.

A Inglaterra vai enfrentar um terceiro colocado vindo do Grupo E, H, I, J ou K se ficar na liderança do Grupo L. Caso seja vice-líder, o English Team vai duelar contra o segundo da chave L. Se passar em terceiro, o rival será o primeiro do Grupo K. O cenário é o mesmo para Gana.

COMO ESTÃO OS GRUPOS K E L?

Grupo K

Colômbia - 6 pontos (saldo +3 e 4 gols marcados)

Portugal - 4 pontos (saldo +5 e 6 gols marcados)

RD Congo - 1 ponto (saldo -1 e 1 gol marcado)

Uzbequistão - 0 ponto (saldo -7 e 1 gol marcado)

Grupo L

Inglaterra - 4 pontos (saldo +2 e 4 gols marcados)

Gana - 4 pontos (saldo +1 e 1 gol marcado)

Croácia - 3 pontos (saldo -1 e 3 gols marcados)

Panamá - 0 ponto (saldo -2 e 0 gol marcado)

CLASSIFICAÇÃO DOS TERCEIROS COLOCADOS

1. Suécia (classificada): 4 pontos (0 de saldo e 7 gols pró)*

2. Equador (classificada): 4 pontos (0 de saldo e 2 gols pró)*

3. Bósnia (classificada): 4 pontos (-1 de saldo e 5 gols pró)*

4. Paraguai (classificada): 4 pontos (-2 de saldo e 2 gols pró)*

5. Senegal (classificada): 3 pontos (2 de saldo, 8 gols pró)*

6. Irã: 3 pontos (0 de saldo e 3 gols pró)*

7. Croácia: 3 pontos (-1 de saldo e 3 gols pró)

8. Coreia do Sul: 3 pontos (-1 de saldo e 2 gols pró)*

9. Argélia: 3 pontos (-2 de salo e 2 gols pró)

10. Escócia: 3 pontos (-3 de saldo e 1 gol pró)*

11. Uruguai (eliminada): 2 pontos (-1 de saldo e 3 gols pró)*

12. RD Congo: 1 ponto (-1 de saldo e 1 gol pró)

*Seleções com os 3 jogos já disputados