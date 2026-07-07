Por que os EUA são potência no esporte, mas não no futebol masculino?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos são a maior potência esportiva do mundo, mas ainda buscam consolidar sua seleção masculina de futebol como uma força global no esporte. Nesta segunda-feira (6), a seleção americana foi eliminada da Copa do Mundo ao perder para a Bélgica por 4 a 1.

FUTEBOL AMERICANO X SOCCER

A contradição norte-americana fica evidente em anos de Copa do Mundo. O país tem dinheiro, estrutura e ciência esportiva, mas sua melhor campanha no torneio masculino foi uma semifinal em 1930.

Os EUA lideram o quadro histórico de medalhas das Olimpíadas. O país domina modalidades como atletismo, natação e basquete, mas sua seleção de futebol masculino ainda tenta se consolidar no cenário mundial.

O futebol não é o centro da cultura esportiva do país. O futebol americano é o esporte favorito de 41% dos adultos americanos, enquanto o "soccer" é o preferido de apenas 5%, segundo pesquisa feita pela empresa Gallup.

A base de praticantes é grande, mas o alto custo afasta talentos. Segundo a NFHS (Federação Nacional das Associações Estaduais de Ensino Médio), quase 485 mil meninos jogaram futebol (não americano) no ensino médio norte-americano na temporada de 2024/2025. Mas o futebol juvenil está entre os esportes mais caros do país, com gasto médio anual de US$ 1.188 (R$ 6.110) por família no sistema privado conhecido como "pay-to-play" (pagar para jogar).

BARREIRAS NA FORMAÇÃO E CONCORRÊNCIA DE LIGAS GIGANTES

A máquina de desenvolver atletas nos EUA foca no esporte escolar e universitário. Essa estrutura funciona bem para o basquete e o futebol americano, mas atrasa a profissionalização precoce exigida pelo futebol de elite.

O futebol disputa os melhores atletas jovens com ligas bilionárias. Talentos locais costumam optar por NFL (de futebol americano), NBA (de basquete) ou MLB (de beisebol), que oferecem maior tradição, visibilidade e promessa de retorno financeiro.

A Major League Soccer, liga norte-americana de futebol, tenta mudar a formação de atletas desde 1996. A MLS investe em academias como a MLS NEXT para conectar as categorias de base diretamente aos clubes profissionais.

A Copa do Mundo de 2026 é vista como um ponto de virada definitivo. "Não queremos que o torneio seja um show passageiro, mas a varanda de uma casa nova", diz Don Garber, comissário da MLS.