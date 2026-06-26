Por que a Bósnia é a única 3ª colocada que já tem adversário definido?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Bósnia vai enfrentar os Estados Unidos no mata-mata da Copa do Mundo. Mas por que a seleção europeia é a única terceira colocada classificada que já sabe quem vai enfrentar enquanto Suécia e Equador, também classificados na 3ª posição, ainda aguardam? O UOL explica.

ENTENDA O MOTIVO

A Copa tinha 495 cenários possíveis para os confrontos envolvendo os oito melhores terceiros colocados no mata-mata. Eles começariam a diminuir assim que os primeiros classificados começassem a sair.

O chaveamento previa que o líder do Grupo D (Estados Unidos) enfrentasse um dos melhores terceiros colocados. Este teria de vir, obrigatoriamente, do Grupo B, E, F, I ou J.

O mata-mata também tinha outro obrigatoriedade. Caso uma seleção do Grupo B passasse como uma das melhores, ela teria de enfrentar o líder do Grupo D (Estados Unidos) ou o primeiro colocado da chave E (Alemanha) na segunda fase.

Após os jogos já realizados e a definição de alguns classificados, apenas as combinações onde os Estados Unidos enfrentassem a Bósnia tornariam o desenho do mata-mata possível dentro do que foi definido pela Fifa. As possibilidade envolvendo um jogo contra a Alemanha se tornaram inviáveis após os resultados até aqui.

O cenário é diferente dos de Suécia e Equador. Ambas as seleções estão presentes em duas ou mais combinações de chaveamento que podem acontecer após os jogos já realizados nesta terceira rodada.

Dos 495 cenários iniciais, agora restam 327 possíveis para o restante do desenho do mata-mata  todos eles com o confronto Estados Unidos x Bósnia já definido. Os cenários serão reduzidos entre nesta sexta-feira (26) e neste sábado (27), com os resultados das partidas, até que fique restando apenas um.

Estados Unidos e Bósnia se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), em Santa Clara. Enquanto os americanos já estão acostumados com o mata-mata, os bósnios participam desta etapa da Copa do Mundo pela primeira vez.