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Plaza de España reúne torcedores em clima de final

Casa de Espanha promove transmissão da decisão da Copa do Mundo entre os espanhóis e a Argentina em telão na avenida José Munia, mas a Prefeitura de Rio Preto informa que até ontem não havia autorização para interditar a via porque não houve protocolo formal do pedido

por Joseane Teixeira
Publicado em 17/07/2026 às 20:59Atualizado em 17/07/2026 às 21:07
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Comunidade espanhola, acima, já faz ensaios na Plaza de España, onde pretende se reunir neste domingo à tarde (Thomaz Vita Neto)
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Comunidade espanhola, acima, já faz ensaios na Plaza de España, onde pretende se reunir neste domingo à tarde (Thomaz Vita Neto)
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Construída como um monumento em homenagem à comunidade espanhola em Rio Preto, a Plaza de España, localizada na avenida José Munia, deverá ser o palco da transmissão da final da Copa do Mundo neste domingo, 19. Às 16h, as seleções da Espanha e Argentina se enfrentam. A primeira busca o bicampeonato mundial. Os hermanos de Messi, por sua vez, lutam

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