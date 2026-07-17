Plaza de España reúne torcedores em clima de final
Casa de Espanha promove transmissão da decisão da Copa do Mundo entre os espanhóis e a Argentina em telão na avenida José Munia, mas a Prefeitura de Rio Preto informa que até ontem não havia autorização para interditar a via porque não houve protocolo formal do pedido
por Joseane Teixeira
Publicado em 17/07/2026 às 20:59Atualizado em 17/07/2026 às 21:07
Conteúdo exclusivo para assinantes
Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!