Plata comemora gol decisivo pelo Equador contra a Alemanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói da classificação do Equador, Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, celebrou a evolução da equipe na terceira rodada após uma derrota e um empate nos jogos anteriores do Grupo E. A vitória desta quinta-feira (25) levou os equatorianos à segunda fase da Copa do Mundo.

Plata marcou após a bola sobrar na pequena área. O atacante do Flamengo salvou o Equador em lance de oportunismo, após cobrança de escanteio pela direita.

"Foi lindo, acho que nós esperávamos muito antes de começar a Copa e quando acontece é diferente. Nós sofremos muito nos dois primeiros jogos, sofremos muito, nós todos queríamos que a classificação tivesse vindo muito antes, mas é melhor assim. Agora vamos jogar com essa fome de que vamos criar tudo, não importa o que aconteceu antes. E se foi no primeiro minuto, não pode fazer com que a gente sofra até o último minuto", disse Plata.

O Equador venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada. Sané abriu o placar logo início, mas Angulo empatou minutos depois -tudo com menos de 10 minutos do primeiro tempo. No fim da segunda etapa, Plata marcou.

Plata agradeceu o apoio da torcida no MetLife Stadium e projetou a próxima fase. A classificação veio como um dos oito melhores terceiros colocados. O adversário, entretanto, ainda será definido.

"Nós todos juntos, com muita fé, confiamos em Deus, confiamos em cada um dos jogadores que estão aqui. Sabemos que temos 26 jogadores que vão dar a vida por todo esse povo que está aqui, que incrível um estádio enorme e em todos os lugares que fomos nos sentimos em casa", afirmou ainda o jogador.