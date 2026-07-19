Piqué diz que via Brasil à frente da Argentina antes da Copa do Mundo

(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro Piqué, campeão do mundo com a Espanha em 2010, disse, em entrevista ao jornal espanhol As, que não esperava ver a Argentina na final da Copa do Mundo.

Na visão do ex-jogador, antes da Copa, o Brasil era um dos favoritos ao título - e a Argentina não. Piqué disse que colocava os argentinos abaixo de França, Espanha, Inglaterra e Brasil na lista.

Piqué ressaltou, no entanto, que as duas seleções mereceram chegar à decisão. Para o ex-jogador, a Espanha é melhor como equipe.

"Espanha estava entre as minhas favoritas -como França, Inglaterra e Brasil-, mas a Argentina nem tanto. Mas, depois do torneio, e como foi, é uma das melhores finais que poderíamos ter. É a Finalíssima que não teve no Qatar. Estamos falando de duas da melhores seleções, pelos jogadores que têm.

No futebol, nem sempre o melhor que a gente acha vai ganhar. Temos que perguntar: o que é jogar bem? Para muito, a França era a melhor, mas veja agora. A Inglaterra teve 20 minutos ruins e está fora. A Espanha é melhor como equipe, para mim, é claro; e, para mim, assim como a Argentina, merece estar na final", disse Piqué, em entrevista ao As.

Ex-companheiro de Messi no Barcelona, Piqué falou sobre o impacto dele na seleção argentina. Para o ex-zagueiro, o camisa 10 contagia os companheiros

Messi tem muitas coisas e é inteligente. Ele sabe que não tem mais 25 anos e sabe se posicionar onde ainda pode machucar. O talento dele é inato, único, ele encontra as melhores soluções para ficar perto da área, para trocar passes rápidos e curtos e para fazer grandes cruzamentos. E nem precisa dizer que ele é o melhor finalizando na área. Ele contagia o resto dos jogadores e os motiva a se superar - o jogo contra a Inglaterra foi um grande exemplo disso.Gerard Piqué, em entrevista ao As

Para Piqué, a Espanha tem mais facilidade enfrentando seleções europeias. O ex-jogador recordou como foi difícil para a seleção campeã do mundo encarar o Paraguai no caminho do título de 2010.

Historicamente é mais difícil para a Espanha as partidas contra sul-americanos - e o jogo contra o Uruguai nesta Copa, . [...] Na África do Sul, não dá nem pra dizer como foi difícil ganhar do Paraguai. Nos damos melhor contra as seleções europeias. Para ganhar da Argentina, precisamos ser mais radicais que nunca no nosso estilo.Gerard Piqué, em entrevista ao As

Argentina e Espanha entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na final da Copa. O duelo é no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).