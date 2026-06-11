Perto de igualar Taffarel e Gilmar, Alisson mira título para encerrar contestação

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Assim que entrar em campo neste sábado (13), contra o Marrocos, Alisson vai colocar seu nome em uma prateleira na qual estão apenas Gilmar e Taffarel, os únicos goleiros a deferem o Brasil em três Copas do Mundo como titular.

Mas o gaúcho de Novo Hamburgo não quer se reconhecido apenas pela participação no torneio e, sim, por entrar para outro grupo ainda mais seleto, dos jogadores que conquistaram o título mundial.

Em seu caso, em especial, o título também poderá ajudá-lo a, enfim, deixar no passado as críticas que o acompanham pelas atuações nos momentos decisivos que marcaram as eliminações do Brasil nas Copas de 2018 e 2022, respectivamente, diante da Bélgica e da Croácia.

"Poder estar em um grupo com esses gigantes da história [Gilmar e Taffarel] é um privilégio", disse o titular da meta brasileira. "Mas também quero estar em outro grupo. Quero estrar entre os campeões mundiais. É esse o meu foco e a coisa mais importante no momento", acrescentou.

Considerado um dos líderes do elenco, o goleiro de 33 anos reconhece que o Brasil não é o maior favorito desta edição. A equipe estaria atrás nesse quesito de países como França, Espanha e Argentina. Para ele, porém, isso pode ser justamente uma vantagem para a seleção brasileira.

"É bom que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros bons momentos também", afirmou, antes de lembrar o momento turbulento vivido pela seleção ao longo do período que antecedeu a Copa do Mundo de 2026, com trocas de técnicos, além da crise institucional na CBF.

"É inegável que este último foi muito difícil para todos os jogadores. Sentimos de perto as dificuldades que tivemos por vários fatores. Mas o mais importante é o momento de agora. É isso que importa. É o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo. E, se for da vontade de Deus, chegar à final. Por isso que se diz que é", comentou.