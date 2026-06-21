'Perguntei se poderíamos jogar com três goleiros', diz técnico do Iraque sobre jogo contra França na Copa

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Em entrevista na véspera do confronto contra a França, o técnico da seleção do Iraque, Graham Arnold, afirmou que, para tentar parar Kylian Mbappé e as demais estrelas francesas, chegou a perguntar -sem citar a quem- se poderia jogar com três goleiros.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Na Filadélfia, palco da partida do Grupo I da Copa do Mundo, o australiano Arnold usou o humor ao explicar seu plano de jogo: "Perguntei se poderíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não."

"Eles têm jogadores incríveis, e isso é uma honra [enfrentá-los], mas nós estamos focados em nós mesmos, no nosso próprio desempenho. Estamos garantindo que os jogadores estejam completamente preparados para ir lá e mostrar ao mundo do que são capazes", acrescentou, em tom mais sério.

"Eu sempre fui um treinador que entra em campo esperando vencer um jogo, não tentando não perder", adendou o técnico australiano.

"Quando você tem essa mentalidade, sim, haverá dias em que talvez não funcione, mas haverá muitos dias em que funciona. Vamos entrar com convicção e expectativa de vencer, e isso coloca os jogadores em um bom estado mental."

O Iraque, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1986, ocupa atualmente a 57ª posição no ranking da FIFA, liderado justamente pela França, uma das grandes favoritas ao título.

No primeiro jogo na Copa na América do Norte, o Iraque perdeu por 4 a 1 para a Noruega de Erling Haaland, autor de dois gols.

Arnold também comentou sobre o técnico francês Didier Deschamps, que deixará o cargo ao final da Copa após 14 anos no cargo.

"É um técnico fantástico e teve muito sucesso com a França. Dá para ver que todos os jogadores o adoram, pela forma como reagem a ele constantemente, e isso será uma motivação para a França tentar fazer algo especial por ele em sua última Copa do Mundo."