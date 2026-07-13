Pentacampeão Kléberson sente dores no peito, vai ao hospital, mas passa bem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pentacampeão com a seleção brasileira, o ex-meio-campista Kléberson, de 47 anos, levou um susto e precisou ir ao hospital após sentir dores no peito durante o dia deste domingo (12).

Kléberson passou mal após um evento em família. A esposa do ex-jogador, Dayane Willians, publicou registros dele no hospital e afirmou que os exames indicaram que três artérias estão 50% obstruídas.

Deu ruim para o nosso penta. Obstrução de 50% em três artérias. Ele está bem. Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão. Dayane Willians, no Instagram

O próprio ex-jogador publicou um vídeo nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs. Segundo ele, não se trata de algo grave.

Fala, pessoal. Estou passando aqui para acalmar todos vocês. neste domingo (12), eu tive fortes dores no peito, que preocuparam eu e a minha família. Fomos no hospital fazer os exames, os check-ups que tínhamos que fazer, principalmente exames cardiológicos.

Infelizmente, deu uma alteração e vou precisar fazer uma bateria desses exames, mas graças a Deus não é nada grave, tenho certeza que não vai ser nada grave. Daqui a pouco a gente está disposto para viver a nossa vida normal, com muita saúde e paz. Kléberson

O ex-jogador foi liberado e já está viajando com a família. Na manhã desta segunda-feira (13), a esposa dele publicou fotos do embarque no aeroporto de Curitiba e da chegada a Londrina, também no Paraná.

Kléberson foi pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002. Ele foi convocado para a Copa após ser destaque na campanha do título brasileiro do Athletico-pr em 2001. No Mundial, virou titular e deu a assistência para Ronaldo marcar o segundo gol na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Alemanha na final.