'Partida maluca' que 'nunca vamos esquecer': imprensa internacional repercute Inglaterra 6 x 4 França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Após uma partida maluca, Les Bleus perdem e terminam em quarto lugar na Copa do Mundo", manchetou o jornal francês Le Monde sobre a vitória da Inglaterra por 6 a 4 contra a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (18), em Miami.

O braço esportivo do New York Times, The Athletic, também usou o adjetivo "maluco" para descrever a partida. O argentino Olé chamou a disputa de "jogo de loucos".

Para o diário esportivo francês L'Équipe, foi "um espetáculo de fogos de artifício para encerrar" a passagem de Deschamps pela seleção francesa. " O que deveria ser uma homenagem a Didier Deschamps após 14 anos no comando se transformou em uma das partidas mais malucas de sua gestão. Em seu 185º e último jogo à frente da seleção francesa, o técnico presenciou o pior primeiro tempo de sua trajetória, de longe. Ele viu sua equipe esboçar uma reação, mas não conseguiu reverter a situação precária", escreveu o jornal.

O britânico The Guardian chamou a partida de "épica" e destacou o hat-trick do inglês Bukayo Saka.

Nas palavras do Le Parisien, foi "uma vitória absolutamente incrível dos Três Leões contra a França".

"Em uma reação impressionante, a França acabou ficando aquém do pódio", manchetou o RMC Sports.

Tanto o Sky Sports quanto The Telegraph chamaram a partida de "thriller", palavra que pode ser traduzida como "filme de ação".

Para o espanhol Marca, foi "um terceiro e quarto lugar que nunca vamos esquecer".