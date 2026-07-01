Partida entre México e Equador é adiada em uma hora por condições climáticas

SÃO PAULO, SP, E CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO (FOLHAPRES) - A partida entre México e Equador, válida pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo, foi adiada na noite desta terça-feira (30) em razão de condições climáticas adversas.

O jogo estava marcado para começar às 22h no Estádio Azteca, na Cidade do México. Por conta de uma tempestade acompanhada de raios, o jogo foi adiado para as 23h.

As condições climáticas na capital mexicana causam transtornos diversos. Ruas foram alagadas e estradas fechadas pela falta de visibilidade devido à densa neblina.

A poucos minutos do horário original da partida, o Azteca ainda tem muitos lugares vazios. O trajeto do centro da cidade ao estádio (17,5 km), que costuma levar 1 hora, estava levando até 3 horas.

Já era esperado pelo governo mexicano que esta terça fosse o dia com mais complicações climáticas na capital. Chove na cidade todas as tardes desde a última semana. A condição é usual do verão no país norte-americano.

No site oficial da Fifa (Federação Internacional de Futebol), a partida aparece apenas com o status de "adiada".

México e Equador disputam uma vaga nas oitavas de final do Mundial. A seleção classificada enfrentará a vencedora do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, marcado para quarta-feira (1º), às 13h.