Parreira volta a respirar com ajuda de aparelhos e passará por cirurgia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Alberto Parreira, 83, teve uma piora em sua condição clínica e voltou a respirar com o auxílio de aparelhos, informou em nota o Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde 16 de junho por inflamação pulmonar, o ex-treinador será submetido a uma cirurgia no final da tarde deste sábado (27).

"Carlos Alberto Parreira apresentou complicações clínicas e será submetido a um processo cirúrgico, na via aérea superior, no final da tarde de hoje (27)", diz o hospital. "Ele encontra-se estável, mas necessitou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos", completa. Não há previsão de alta da UTI.

Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, ele participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano passado. Dos Estados Unidos, saudou a chegada do italiano em gravação.

Parreira também foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970. A dupla voltou à seleção em 2006 Parreira como treinador, e Zagallo como auxiliar.

Ele ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.

Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.