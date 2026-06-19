Parreira tem melhora no quadro pulmonar, mas segue na UTI, diz hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadro pulmonar de Carlos Alberto Parreira, 83, apresentou melhora, mas o ex-técnico da seleção brasileira segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo a nota divulgada pelo hospital nesta sexta-feira (19), Parreira ainda precisa de cuidados intensivos.

Com quadro de inflamação pulmonar, o ex-treinador está sedado e respira com auxílio de aparelhos. Ele está estável e continua sem previsão de alta.

Em entrevista coletiva na segunda, o defensor Danilo, da Seleção, manifestou apoio à família do ex-treinador. Zinho, ex-meio-campista tetracampeão com Parreira em 1994, estava entre os jornalistas da coletiva e fez o mesmo.

"A situação não é das melhores, mas eu creio. A torcida é neste sentido. Vanessa, que é filha dele, falou comigo que realmente teve uma complicação na parte do pulmão. Ele está internado e teve que ser intubado. Está estável", disse o ex-meia ao site 365Score.

Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, Parreira participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no ano passado. Ele estava nos Estados Unidos e saudou a chegada do italiano, em gravação.

Parreira foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970, e técnico do tetra, em 1994. A dupla voltou à Seleção em 2006 --Parreira como treinador e Zagallo como auxiliar.

Parreira ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.

Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.