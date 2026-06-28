Parreira passa por cirurgia para conter sangramento nasal e segue sedado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Alberto Parreira, 83, foi submetido com sucesso a um procedimento para cauterização de sangramento nasal neste sábado (28), informou o Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

"No momento, o paciente encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos", afirma a nota do hospital.

O informe anterior relatava piora no quadro de Parreira, que havia voltado a respirar com o auxílio de aparelhos.

Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde 16 de junho por inflamação pulmonar, o ex-treinador segue sem previsão de alta.

Em 2024, Parreira passou por quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, ele participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano passado. Dos Estados Unidos, saudou a chegada do italiano em gravação.

Parreira também foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970. A dupla voltou à seleção em 2006 --Parreira como treinador, e Zagallo como auxiliar.

Ele ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.

Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.