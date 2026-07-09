Paris reforça segurança para evitar distúrbios em França x Marrocos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paris está em alerta com a possibilidade de 'distúrbios públicos' nesta quinta-feira (09) por causa do jogo entre França e Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo. Milhares de torcedores dos dois países devem ocupar as ruas da capital francesa para assistir ao duelo, que terá início às 22h, no horário local (17h, em Brasília).

A Prefeitura de Paris anunciou uma megaoperação de segurança durante a partida do Mundial. O plano atende a um alerta da Direção Nacional de Inteligência Territorial (DNRT), órgão vinculado ao Ministério do Interior da França, que prevê "riscos de distúrbios públicos" ao longo do evento.

Diversas estações de metrô vão fechar uma hora antes do jogo e só vão reabrir na manhã seguinte. Toda a região da Avenida Champs-Élyssés, a mais famosa e movimentada de Paris, ficará com acesso restrito ao transporte público.

Áreas no centro da capital serão totalmente fechadas para pedestres. Os bairros de Marais e Roquette, transformados em grandes "fan zones" pela prefeitura local, terão estratégias específicas de combate ao crime, com mobilização de efetivo policial e vigilância com drones em áreas com aglomeração.

Governo francês fez um apelo à população às vésperas da partida. "Eu apelo ao senso de responsabilidade de todos. Tem que continuar sendo uma celebração", disse a ministra dos Esportes, Marina Ferrari, à emissora France Info.

FINAL DA CHAMPIONS DEIXOU TRAUM

França viveu caos após o PSG vencer o Arsenal na decisão da Liga dos Campeões, no dia 31 de maio. Celebrações em mais de 15 cidades terminaram em confronto entre torcedores do time francês e policiais, com mais de 200 feridos - um civil foi encontrado morto em uma via de Paris.

Aproximadamente 780 pessoas foram detidas pela polícia francesa naquela noite. De acordo com o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, 480 detenções aconteceram somente na área de Paris, em meio a episódios de vandalismo, incêndio e uso de fogos de artifício na capital.

Rivalidade deixa a cidade em alerta antes de jogo da Copa do Mundo. França e Marrocos se enfrentaram na semifinal do Mundial de 2022, com vitória da seleção francesa por 2 a 0. Naquela ocasião, também houve registros de tumultos nas ruas de Paris.