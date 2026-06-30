Paraguaios vão às ruas de Assunção celebrar vitória sobre Alemanha
ASSUNÇÃO, PARAGUAI (FOLHAPRESS) - Paraguai eliminou a tetracampeã mundial Alemanha nos pênaltis (4 a 3) após empate em 1 a 1 na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29), e levou paraguaios às ruas para celebrar. Em Assunção, o clima era de título Mundial. Fogos de artifício estouraram no céu, e os torcedores fizeram buzinaço e enfeitaram seus carros com as cores da bandeira.
Alguns paraguaios colocavam músicas típicas, e outros passavam gritando com toda a força em cima de suas motos.
"Ganhamos a Copa pela primeira vez, depois de tantos anos de espera", afirmou Ronald Cabrera, 41, enrolado na bandeira paraguaia, no centro de Assunção. "Foi a vingança ao Brasil", continuou, em relação ao 7 a 1 da Alemanha contra o Brasil, em 2014.
Alguns torcedores colocaram em caixas de som "A La Selección Nacional de Futbol", música lançada em 1997 pelo conjunto Los Hijos de Paraguay que se tornou uma espécie de hino da equipe durante as Copas.
A professora de inglês Rosa Secchia, 51, não queria saber com quem vai ser a próxima partida. "Vamos aproveitar. O povo paraguaio merece essa alegria."
"A Alemanha é uma potência do futebol", disse Roberto Cerro, 36, vestindo a camisa e o chapéu da seleção, incrédulo com a vitória. Ele estava mais confiante que Rosa. "Se ganharmos da França, chegamos na final."
O JOGO
A partida, que terminou 1 a 1, foi disputada na noite desta segunda-feira, em Boston, pela fase dos 32 da Copa do Mundo.
Agora, a seleção sul-americana aguarda o vencedor da partida entre França e Suécia, que será nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília). O jogo das oitavas está marcado para sábado (4), às 18h.
Os pênaltis terminaram com o placar de 4 a 3 para o Paraguai. Canale anotou o pênalti da classificação.
O goleiro Orlando Gill, herói do jogo, defendeu as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade -Jonathan Tah mandou para longe. Neuer pegou o de Balbuena-Sanabria desperdiçou, mandado para fora.