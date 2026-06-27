Paraguai será o adversário da Alemanha no mata-mata da fase de 32 da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção do Paraguai será a adversária da Alemanha na fase de 32 equipes da Copa do Mundo, confirmou a Fifa (Federação Internacional de Futebol) nesta sexta-feira (26).

O confronto foi definido após os resultados do Grupo H, no qual a Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0, enquanto Cabo Verde e Arábia Saudita empataram por 0 a 0.

A partida será disputada na segunda-feira (29), às 17h30, no Gillette Stadium, em Boston. Quem se classificar na partida enfrentará o vencedor de França x Suécia nas oitavas de final.

Com isso, os confrontos confirmados até o momento na primeira fase de mata-mata são:

Alemanha x Paraguai França x Suécia África do Sul x Canadá Holanda x Marrocos EUA x Bósnia-Herzegovina Brasil x Japão Costa do Marfim x Noruega Argentina x Cabo Verde Austrália, Suíça, México e Espanha ainda aguardam a definição de seus adversários.

A seleção alemã voltará a enfrentar uma equipe sul-americana após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Equador na última rodada da fase de grupos.

Apesar do revés, a Alemanha terminou na liderança do Grupo E, com 6 pontos, depois de vencer Costa do Marfim e Curaçao nas duas primeiras rodadas.

O Paraguai encerrou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo D, com 4 pontos. A seleção paraguaia estreou com derrota para os EUA, venceu a Turquia e empatou com a Austrália.