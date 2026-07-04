Paraguai é o único terceiro colocado a chegar às oitavas de final da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraguai foi a única seleção a terminar a fase de grupos na terceira colocação, conseguir eliminar seu adversário na etapa seguinte e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

Os paraguaios eliminaram a Alemanha nos pênaltis. A seleção sul-americana abriu o placar, levou o empate por 1 a 1, mas viu o goleiro Gill brilhar nas penalidades ainda no segundo dia da fase de 16 avos de final.

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Todos os outros terceiros colocados que avançaram à segunda fase foram eliminados. Suécia, Bósnia, Senegal, RD Congo, Equador, Argélia e Gana foram eliminados por França, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, México, Suíça e Colômbia, respectivamente.

Dos terceiros colocados eliminados, Senegal foi quem esteve mais próximo de se juntar ao Paraguai. A seleção africana vencia a Bélgica por 2 a 0 até os minutos finais, quando levou o empate. Os senegaleses ainda levaram um gol na prorrogação e caíram com uma derrota por 3 a 2.

A classificação dos terceiros colocados à segunda fase foi uma das novidades desta Copa. Com o aumento para 48 seleções promovido pela Fifa, a competição passou a ter uma etapa a mais e que contou com a presença dos líderes e vice-líderes de cada chave, além dos oito melhores terceiros.

PARAGUAI TENTA AMPLIAR O FEITO

O Paraguai chegou como azarão contra a Alemanha e tem outra missão difícil pela frente. neste sábado (4), às 18h (de Brasília), a seleção encara a França, na Filadélfia, pelas oitavas de final da Copa.

Os franceses vêm de jogos avassaladores nesta Copa do Mundo. A seleção europeia venceu todos os seus jogos até aqui e sempre marcou três gols ou mais: 3 a 1 contra Senegal, 3 a 0 sobre o Iraque, 4 a 1 diante da Noruega e 3 a 0 frente à Suécia.

Os paraguaios fizeram primeira fase irregular antes de eliminarem a Alemanha. De volta à Copa após 16 anos, a seleção estreou com goleada por 4 a 1 sofrida para os Estados Unidos, venceu a Turquia por 1 a 0 e se classificou com um empate por 0 a 0 com a Austrália.

Paraguai parou França por 114 min, mas sofreu com regra extinta nas Copas

A França volta a ser adversária do Paraguai em um mata-mata de Copa após 28 anos. Em 1998, ano do primeiro título francês, as seleções empataram por 0 a 0 no tempo normal durante as oitavas de final, mas os franceses contaram com um gol de Laurent Blanc para vencerem o duelo na prorrogação, se aproveitando da extinta regra do gol de ouro.