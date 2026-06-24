Paraguai e Austrália disputam 2º lugar do Grupo D da Copa, liderado pelos EUA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto os Estados Unidos entram em campo tranquilos, já classificados como líderes do Grupo D, para enfrentar a eliminada Turquia nesta quinta-feira (25), Paraguai e Austrália duelam em busca de mais 3 pontos, que garantiriam ao vencedor uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo.
Os americanos asseguraram o topo do grupo com uma rodada de antecedência depois de somarem 6 pontos nas vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, por 4 a 1 e 2 a 0, respectivamente. Após a derrota na estreia, os paraguaios se recuperaram com vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, que já havia perdido para os australianos, por 2 a 0, no primeiro jogo.
Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, a Turquia não conseguiria ultrapassar nem um dos três adversários do grupo mesmo que vencesse os EUA que, por sua vez, mesmo se perder, não será ultrapassado por Paraguai ou Austrália, derrotados pelos americanos. Por isso o jogo disputado no estádio SoFi, em Los Angeles, não vale nada em termos de pontos.
Caso Paraguai e Austrália empatem no Levis Stadium, em San Francisco, ambos chegariam a 4 pontos, com os australianos à frente pelo saldo de gols. A pontuação poderia ser suficiente para os paraguaios avançarem à fase dos 32 como um dos oito melhores terceiros colocados, mas a classificação dependeria dos resultados dos demais grupos.
Comandados pelo argentino Gustavo Alfaro, os sul-americanos chegam à partida decisiva sem o meio-campista Miguel Almirón, que foi expulso no jogo contra a Turquia por cobrir a boca ao falar com o lateral adversário Muldur.
Conhecida como Lei Vinicius Junior, a nova regra da Fifa foi criada após o atacante brasileiro sofrer seguidos casos de racismo na Espanha.
Os australianos devem apostar novamente em contra-ataques para tentar surpreender os paraguaios. Na estreia contra a Turquia, a combinação da sólida defesa com ações ofensivas eficientes se traduziram no placar de 2 a 0, com os gols anotados pelo atacante Irankunda e pelo volante Metcalfe.
Na outra partida do grupo, a pouca pressão sobre americanos e turcos não significa que eles não farão questão de ganhar. Liderados pelo argentino Mauricio Pochettino, os anfitriões buscam manter o bom desempenho das primeiras partidas para chegar com confiança no mata-mata.
"Você não quer entrar em uma fase eliminatória com uma sensação ruim sobre o último jogo [da fase de grupos]", disse nesta terça-feira (23) o atacante Max Arfsten. "Embora tenhamos avançado, não acho que isso mude nada em termos de preparação ou mentalidade."
O técnico dos EUA pode aproveitar para poupar alguns titulares, principalmente os que correm risco de suspensão caso recebam o segundo cartão amarelo. Estão na lista dos já advertidos o atacante Folarin Balogun, o meia Tyler Adams e os defensores Chris Richards e Antonee Robinson.
Pochettino também deverá decidir se preserva ou se recoloca no time o craque Christian Pulisic, meia-atacante do Milan que machucou a panturrilha esquerda na estreia, ficou de fora no confronto contra a Austrália e retomou os treinos nesta semana.
Considerada uma das forças do Grupo D, a Turquia fez uma campanha aquém do esperado em sua terceira participação em Copas. Na última, em 2002, conquistou um histórico terceiro lugar. A equipe do promissor Arda Güler, 21, jogador do Real Madrid, busca evitar uma decepção ainda maior e conquistar uma vitória ou pelo menos marcar um gol antes de voltar para casa.