Paraguai e Austrália disputam 2º lugar do Grupo D da Copa, liderado pelos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto os Estados Unidos entram em campo tranquilos, já classificados como líderes do Grupo D, para enfrentar a eliminada Turquia nesta quinta-feira (25), Paraguai e Austrália duelam em busca de mais 3 pontos, que garantiriam ao vencedor uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo.

Os americanos asseguraram o topo do grupo com uma rodada de antecedência depois de somarem 6 pontos nas vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, por 4 a 1 e 2 a 0, respectivamente. Após a derrota na estreia, os paraguaios se recuperaram com vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, que já havia perdido para os australianos, por 2 a 0, no primeiro jogo.

Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, a Turquia não conseguiria ultrapassar nem um dos três adversários do grupo mesmo que vencesse os EUA que, por sua vez, mesmo se perder, não será ultrapassado por Paraguai ou Austrália, derrotados pelos americanos. Por isso o jogo disputado no estádio SoFi, em Los Angeles, não vale nada em termos de pontos.

Caso Paraguai e Austrália empatem no Levis Stadium, em San Francisco, ambos chegariam a 4 pontos, com os australianos à frente pelo saldo de gols. A pontuação poderia ser suficiente para os paraguaios avançarem à fase dos 32 como um dos oito melhores terceiros colocados, mas a classificação dependeria dos resultados dos demais grupos.

Comandados pelo argentino Gustavo Alfaro, os sul-americanos chegam à partida decisiva sem o meio-campista Miguel Almirón, que foi expulso no jogo contra a Turquia por cobrir a boca ao falar com o lateral adversário Muldur.

Conhecida como Lei Vinicius Junior, a nova regra da Fifa foi criada após o atacante brasileiro sofrer seguidos casos de racismo na Espanha.

Os australianos devem apostar novamente em contra-ataques para tentar surpreender os paraguaios. Na estreia contra a Turquia, a combinação da sólida defesa com ações ofensivas eficientes se traduziram no placar de 2 a 0, com os gols anotados pelo atacante Irankunda e pelo volante Metcalfe.

Na outra partida do grupo, a pouca pressão sobre americanos e turcos não significa que eles não farão questão de ganhar. Liderados pelo argentino Mauricio Pochettino, os anfitriões buscam manter o bom desempenho das primeiras partidas para chegar com confiança no mata-mata.

"Você não quer entrar em uma fase eliminatória com uma sensação ruim sobre o último jogo [da fase de grupos]", disse nesta terça-feira (23) o atacante Max Arfsten. "Embora tenhamos avançado, não acho que isso mude nada em termos de preparação ou mentalidade."

O técnico dos EUA pode aproveitar para poupar alguns titulares, principalmente os que correm risco de suspensão caso recebam o segundo cartão amarelo. Estão na lista dos já advertidos o atacante Folarin Balogun, o meia Tyler Adams e os defensores Chris Richards e Antonee Robinson.

Pochettino também deverá decidir se preserva ou se recoloca no time o craque Christian Pulisic, meia-atacante do Milan que machucou a panturrilha esquerda na estreia, ficou de fora no confronto contra a Austrália e retomou os treinos nesta semana.

Considerada uma das forças do Grupo D, a Turquia fez uma campanha aquém do esperado em sua terceira participação em Copas. Na última, em 2002, conquistou um histórico terceiro lugar. A equipe do promissor Arda Güler, 21, jogador do Real Madrid, busca evitar uma decepção ainda maior e conquistar uma vitória ou pelo menos marcar um gol antes de voltar para casa.