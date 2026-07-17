'Para onde vamos, Fifa?': Blatter dispara críticas à entidade durante Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter disparou críticas à entidade e às medidas tomadas por ela na atual edição da Copa do Mundo.

BLATTER CRÍTICO

A crítica mais recente veio nesta sexta-feira (17). Em sua conta no X (antigo Twitter), o ex-mandatário detonou o show do intervalo que será promovido pela Fifa na final da Copa do Mundo. A atração deve durar quase 30 minutos, o que estenderá o tempo de descanso previsto em regra, que é de 15 minutos. Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS e Coldplay estão entre as apresentações.

As pausas de hidratação foram apenas o começo. No domingo, a final da Copa do Mundo verá o destaque do torneio  o intervalo mais longo da história do futebol. A final da Copa do Mundo como uma cópia do Super Bowl. Para onde estamos indo, Fifa? Joseph Blatter

O Super Bowl citado por Blatter é a final da NFL, principal liga de futebol americano do mundo. Há sempre um show no intervalo da partida decisiva com uma atração de peso.

Blatter também foi crítico à reversão da suspensão do atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos. O caso aconteceu quando o árbitro brasileiro Raphael Claus expulsou o jogador por um pisão no defensor Muharemovic, da Bósnia na segunda fase. Após interferência de Donald Trump e do governo estadunidense, o atleta foi liberado para jogar a partida seguinte, contra a Bélgica a seleção americana foi eliminada.

Cartões vermelhos não são revertidos por ligações políticas. Eles são revertidos por regras, evidências e órgãos independentes. Se um presidente dos EUA intervém com o Presidente da Fifa e um jogador é subitamente absolvido antes de uma partida eliminatória da Copa do Mundo, a questão é inevitável: Para onde estamos indo, Fifa? O futebol nunca deve se tornar um playground para o poder político. Joseph Blatter

Outro caso que chamou a atenção de Blatter aconteceu com o árbitro somali Omar Artan. Ele, que estava escalado pela Fifa para apitar jogos da Copa, foi barrado pelo governo americano, não ingressou no país e ficou de fora do Mundial.

Um país anfitrião da Copa do Mundo da Fifa deve garantir dois princípios fundamentais: a segurança do país  e a entrada irrestrita de todas as equipes, árbitros e juízes qualificados. O caso do árbitro Omar Artan, da Somália, vai contra uma dessas obrigações. A Fifa nunca deve comprometer a universalidade do futebol. Joseph Blatter

Blatter foi o presidente da Fifa entre 1998 e 2015, quando entregou o cargo. Ele deixou a entidade em meio à uma investigação sobre corrupção e foi sucedido por Gianni Infantino, que está no posto até nesta sexta-feira (17).