Paquetá usa bota de CR7 para tentar volta na Copa; entenda como funciona

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá vive um drama após lesionar a coxa esquerda diante do Japão e tenta, a todo o custo, se recuperar a tempo de voltar a jogar ainda na Copa do Mundo.

Para isso, uma das ferramentas à qual o meia da seleção brasileira tem recorrido é uma espécie de bota que não só é usada por Cristiano Ronaldo como faz parte da gama de produtos de uma empresa do Rio de Janeiro da qual o craque português é sócio.

COMO ELA FUNCIONA?

A bota que Paquetá tem utilizado se chama LED Boots e pertence à empresa AVA, do brasileiro Rodrigo Santana, que abriu a sociedade com CR7 a partir de 2022.

O item é um equipamento de recuperação muscular que combina fotobiomodulação (terapia por luz LED) com compressão pneumática. A proposta é acelerar a recuperação após treinos, jogos ou lesões musculares.

O atleta a coloca envolvida em praticamente toda a perna e ela trabalha, simultaneamente, de duas maneiras: uma nas camadas mais superficiais da pele e dos tecidos e a outra penetrando mais nos músculos.

Essas luzes são absorvidas pelas mitocôndrias das células estimulando a proteção de ATP, que é a principal fonte de energia celular, fazendo o processo de fotobiomodulação.

A bota serve não só para acelerar o processo de recuperação de lesões como também para estimular a musculatura no pré-jogo.

"O LED Boots prepara a musculatura antes da partida e acelera a recuperação depois do jogo. Antes, ele ajuda o músculo a produzir mais energia, melhora a circulação e reduz a fadiga. Depois, auxilia na recuperação das fibras musculares, diminui dores e inflamação e permite que o atleta retorne aos treinos em melhores condições. O resultado é mais disponibilidade física durante toda a temporada e maior consistência de desempenho", afirma Rodrigo Santana, fundador da AVA, à reportagem.

BOTA FOI A PORTA DE ENTRADA PARA CR7 SE TORNAR SÓCIO

Cristiano Ronaldo conheceu a empresa em 2022, quando ela já estava consolidada no mercado sul-americano e fornecia equipamentos para diversos clubes do continente, além de atender atletas individualmente. E foi justamente a LED Boots que encantou CR7 e o fez querer se aprofundar no projeto.

"Nossa história com o Cristiano começa quando ele conhece uma de nossas tecnologias, inclusive uma das que mais gosta, que é a LED Boots, única no mundo. Ele teve o interesse em saber quem era a pessoa capaz de desenvolver essa tecnologia e tivemos um encontro em 2022, na Arábia Saudita. Ele já tinha esse desejo por sua experiência e inteligência em soluções de recovery", afirma Rodrigo.

A conversa, que deveria ser breve, durou mais de duas horas dado o encantamento do astro, que além de adquirir equipamentos se tornou posteriormente um parceiro comercial da empresa na Europa, fechando inclusive um contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para servir a seleção nacional.

PAQUETÁ TEM CHANCES REMOTAS DE RETORNAR NA COPA

Porém, mesmo usufruindo de tanta tecnologia, Lucas Paquetá tem chances remotas de retornar aos gramados ainda no Mundial. Uma previsão otimista aponta uma eventual final como uma chance do meia do Flamengo voltar a ser relacionado.

Após a lesão, Paquetá publicou alguns versículos bíblicos no Instagram e se pronunciou de maneira curta no story: "Fé... eu já vivi isso antes", escreveu.

O Brasil enfrenta a Noruega, pelas oitavas de final, neste domingo, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey (EUA). O provável substituto de Paquetá será Danilo Santos, do Botafogo.